Kahramanmaraş depremlerinde evini ve geçim kaynağını kaybeden Mehmet ve Hatice Koyunlu çifti, devletin desteğiyle Tevekkeli Mahallesi'nde inşa edilen yeni evlerine taşındı ve hayvancılığa yeniden başladı. Çiftten Hatice, yaşadıkları sıkıntılara rağmen "Sonunda kaderimizde mutluluk ve huzur da varmış" derken, Mehmet de yeni evlerini görünce "Dünya benim oldu" diyerek sevincini paylaştı.

Devlet bana villa yapmış! Bakan Kurum duyurmuştu: Bir depremzede ailenin hikayesi daha yeniden başladı

Dulkadiroğlu İlçesi'ne bağlı Tevekkeli Mahallesi'nde yaşayan çift, depremde evlerini ve geçim kaynağı olan hayvanlarını kaybetti. Felaketin hemen ardından çekilen görüntülerde Hatice Koyunlu, çadırlarının önünde gözyaşları içinde, "Allah devletimize zeval vermesin. Yüce rabbime hamdolsun" sözleriyle yaşadıkları acıyı ve minnettarlığı dile getirmişti.