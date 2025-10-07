PODCAST CANLI YAYIN

Devlet bana villa yapmış! Bakan Kurum duyurmuştu: Bir depremzede ailenin hikayesi daha yeniden başladı

Kahramanmaraş depremlerinde evini ve geçim kaynağını kaybeden Mehmet ve Hatice Koyunlu çifti, devletin desteğiyle Tevekkeli Mahallesi’nde inşa edilen yeni evlerine taşındı ve hayvancılığa yeniden başladı! Çiftten Hatice, yaşadıkları sıkıntılara rağmen “Sonunda kaderimizde mutluluk ve huzur da varmış” derken, Mehmet de yeni evlerini görünce “Dünya benim oldu” diyerek sevincini paylaştı.

Kahramanmaraş depremlerinde evini ve geçim kaynağını kaybeden Mehmet ve Hatice Koyunlu çifti, devletin desteğiyle Tevekkeli Mahallesi'nde inşa edilen yeni evlerine taşındı ve hayvancılığa yeniden başladı. Çiftten Hatice, yaşadıkları sıkıntılara rağmen "Sonunda kaderimizde mutluluk ve huzur da varmış" derken, Mehmet de yeni evlerini görünce "Dünya benim oldu" diyerek sevincini paylaştı.

Dulkadiroğlu İlçesi'ne bağlı Tevekkeli Mahallesi'nde yaşayan çift, depremde evlerini ve geçim kaynağı olan hayvanlarını kaybetti. Felaketin hemen ardından çekilen görüntülerde Hatice Koyunlu, çadırlarının önünde gözyaşları içinde, "Allah devletimize zeval vermesin. Yüce rabbime hamdolsun" sözleriyle yaşadıkları acıyı ve minnettarlığı dile getirmişti.

DEVLET DESTEĞİYLE YENİ BİR HAYAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tevekkeli Mahallesi'nde inşa edilen köy evine taşınan Koyunlu çifti, devlet desteğiyle hayvancılığa yeniden başladı. Bakan Murat Kurum, çiftin yeni evinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir yeniden başlama hikayesiydi bu… Biz taş üstüne taş değil umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk. Böyle yüzlerce sevinç için; sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA BENİM OLDU"

Mehmet Koyunlu, yeni evlerine taşınırken hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

"Anahtarı verir vermez yeni evime göçtüm. Geldim ki devlet bana villa yapmış. Evin önüne geldim, bir baktım ki 19 numara… Dünya benim oldu. İçeri girdik, cennete geldik. Allah devletimize zeval vermesin. Murat Kurum buraya gelsin, ben koç keseceğim."

"KADERİMİZDE MUTLULUK DA VARMIŞ"

Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kızlarının ardında bıraktığı torunun bakımını üstlenen Hatice Koyunlu da mutluluğunu dile getirdi:

"O depremler bizi mahvetti. Bu eve göçtük ve dünya bizim oldu. Bugünümüze çok şükür. Çok çileler çektik ama Allah bize bir musibet verdi, ardından huzuru da verdi. Sonunda kaderimizde mutluluk görmek, gün görmek, yaşamak da varmış. Evimiz çok güzel, kullanışlı ve içinde huzur buluyoruz."

