Sahte sitelerle sosyal konut dolandırıcılığı! Bu sefer TOKİ projelerine dadandılar

Fotoğraf, (takvim.com.tr)



İŞTE BAZI ŞİKÂYETLER

Mağdurların ifadeleri:



"11 Eylül 2025 tarihinde bir internet sitesi üzerinden TOKİ başvurusu yaptığımı sanarak kişisel bilgilerimi paylaştım ve TOKİ ücreti adı altında 72 bin 280 TL ödeme yaptım. Ödeme sonrasında sürekli olarak ek para talepleriyle karşılaştım ve bu durumdan şüphelendim. Araştırınca başka mağdurların olduğunu gördüm.



2 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Tuzla'daki TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapmak için TOKİ'nin kendi sitesi üzerinden başvuru butonuna tıkladım ve e-Devlet'e yönlendirildim.

"Yönlendirme sonrası 29 bin 200 TL katılım ücreti ödedim. Ödeme işlemini havale yoluyla gerçekleştirdim ve başvurumun onaylandığına dair bir yazı ekranda çıktı. Ancak daha sonra e-Devlet üzerinden kontrol ettiğimde başvurumun görünmediğini fark ettim.



TOKİ başvurusu yapmak için internetten arama yaptım ve karşıma çıkan bir siteye yönlendirildim. Site, e-Devlet ara yüzüne benzer şekilde hazırlanmıştı.



Başvuru işlemini tamamlamak için M. Ç. adına belirtilen IBAN numarasına 60 bin TL EFT ile ödeme yaptım. Telefon ve T.C. kimlik numaramı da paylaştım. Ancak daha sonra sitenin sahte olduğunu fark ettim."



