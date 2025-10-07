Sahte sitelerle sosyal konut dolandırıcılığı! Bu sefer TOKİ projelerine dadandılar
Dolandırıcılar bu kez de sosyal konut projesi için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesine başvuru detayları henüz açıklanmasa da dolandırıcılar sahte sitelerle, ev hayali kuranları mağdur etmeye başladı.
SAHTE İNTERNET SİTELERİNE DİKKAT
TOKİ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşları dolandırıcılıkla ilgili uyararak, "Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
Uzmanlar, vatandaşların dolandırılmamak için dikkat etmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı: TOKİ'ye yapılacak tüm başvurular yalnızca www.toki.gov.tr adresi ve e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilir
Sosyal medya bağlantılarına, SMS ya da e-posta yönlendirmelerine itibar etmeyin. Web sitelerinin alan adına dikkat edin. TOKİ başvurularında bireysel IBAN numaralarına EFT/Havale yoluyla ödeme yapılmaz.