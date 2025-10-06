Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından verilen ihracat desteğinin suistimal ettiği iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenledi.

DEVLET DESTEĞİ SUİSTİMAL EDİLDİ
Soruşturma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' kapsamında; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal ettiği belirlenen şirket ve çalışanlarına yönelik olarak başlatıldı.

24 ADRESE BASKIN 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

