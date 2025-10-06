PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon: 21 gözaltı

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 12 ilçede düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

