BM yetkilisinden UEFA'ya "İsraili men edin" çağrısı! Xanthaki: Barış Planı beklemeksizin harekete geçilmeli!

Birleşmiş Milletler (BM) Kültürel Haklar Özel Raportörü Alexandra Xanthaki, UEFA'nın zaman kaybetmeden Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e karşı harekete geçmesini istedi. Xanthaki, “Benim UEFA için başka bir önerim var; önce tedbir alsınlar, barış sağlandığında belki o zaman İsrail yeniden müsabakalara kabul edilebilir” dedi.

Giriş Tarihi:
Birleşmiş Milletler (BM) Kültürel Haklar Özel Raportörü Alexandra Xanthaki, UEFA'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Planı'nını beklemeden İsrail'e karşı tedbir alması gerektiğini söyledi.

Meslektaşları ile birlikte Gazze'de yaşanan soykırıma karşı harekete geçtiğini belirten Xanthaki, "Her şey olağanmış gibi davranamayız dedik, futbol federasyonları da öyle davranamaz. Ne yazık ki spor kuruluşları genel olarak insan hakları ihlalleri karşısında harekete geçmeye istekli değiller. Burada sadece insan hakları ihlallerinden değil, çok büyük, olağanüstü bir ihlalden bahsediyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kültürel Haklar Özel Raportörü Alexandra Xanthaki (AA)Birleşmiş Milletler (BM) Kültürel Haklar Özel Raportörü Alexandra Xanthaki (AA)

"SPOR KURULUŞLARI SORUMLULUK ALMALI"

Örgütlerin ve devletlerin, güçlü devletlerin çıkarlarına dokunduğu için hareket etmediğini savunan Xanthaki şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bu durum olağan bir durum değil, olağanüstü bir mesele. Üstelik dünya çapında tanınmış uzmanların - BM Soruşturma Komisyonu'ndaki 41 özel raportörün - kanıtları var. Spor kuruluşlarının sorumluluk alması gerekiyor, aynı şekilde devletlerin de. Artık hareketsiz kalamayız. Spor kuruluşlarının merkezinin bulunduğu ülkeler de, müsabakaların düzenlendiği ülkeler de, insan haklarının ihlal edilmemesi için sorumluluk taşıyor."

Takvim.com.trTakvim.com.tr

RUSYA ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİ!

Sporun adaletle ilgili olduğunu ve federasyonların sürekli adaletten bahsettiğini dile getiren Xanthaki, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sadece dört gün sonra bazı spor kuruluşları çok hızlı şekilde karar alıp Rusya'yı men etti. Dolayısıyla tutarlı olmak zorundayız. Rusya'ya uygulanan bu yaptırımların ardından, İsrail konusunda da kesinlikle harekete geçmek gerekiyor." dedi.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

BU PLAN KORKUNÇ

Gazze'de bir soykırım yaşanırken hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Xanthaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UEFA'nın 'Barış Planı' gerekçesiyle harekete geçmediğini biliyorum. Ama bu plan korkunç. Soykırım mağdurlarının rızası olmadan hazırlanmış bir plan, BM'yi tamamen görmezden gelen bir plan. Benim UEFA için başka bir önerim var; önce tedbir alsınlar, barış sağlandığında belki o zaman İsrail yeniden müsabakalara kabul edilebilir. FIFA da geçtiğimiz hafta veya ondan önceki hafta konuyu reddetti. Bence yeniden toplanmalı, siyaseti bir kenara bırakmalı ve insanlığımıza, sahip olduğumuz en büyük değerlere yönelik bu olağanüstü tehdide odaklanmalılar."

(AA)(AA)

İSRAİL'E KARŞI TEPKİLER BÜYÜYOR

Xanthaki ayrıca, "UEFA ve FIFA karar almakta gecikirse, ülke federasyonları ve kulüpler inisiyatif alıp İsrail Milli Takımı ve kulüplerine karşı sahaya çıkmayı reddedebilir mi?" sorusuna, "Her gün daha fazla insan sesini çıkarıyor. Sokaklara çıkıyor, gösteriler düzenliyor. Dolayısıyla evet, spor kulüplerinin kendi inisiyatifleriyle harekete geçmesi mümkün. Ama bu UEFA, FIFA ve diğer spor kuruluşları için çok kötü olur. Çünkü bu, onları gayrimeşru ve itibarsız hale getirecektir. Her zaman, soykırımı durdurmak için harekete geçmeyen, soykırım işleyen bir devleti sporun içinde kabul eden kuruluşlar olarak anılacaklar." yanıtını verdi.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

"GEÇ KALDIK"

"İsrail'in futboldan men edilmesi çağrısının geciktiğini düşünüyor musunuz" sorusunu ise Xanthaki, "Ortada gerçekten bir soykırım olduğundan emin olmamız gerekiyordu. Soykırım, en nihai suçtur. Böylesine ciddi bir suçtan söz ederken, bunun gerçekten söz konusu olduğundan emin olmamız gerekiyordu. O yüzden hayır, geç kaldığımızı düşünmüyorum. Ancak, şunu hissediyorum ki, bunun mutlaka soykırım olması gerekmez; işlenen korkunç suçlar daha yüksek sesle dile getirilmeyi hak ediyordu." şeklinde yanıtladı.

