BM yetkilisinden UEFA'ya "İsraili men edin" çağrısı! Xanthaki: Barış Planı beklemeksizin harekete geçilmeli!

Takvim.com.tr BU PLAN KORKUNÇ Gazze'de bir soykırım yaşanırken hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Xanthaki, sözlerini şöyle sürdürdü: "UEFA'nın 'Barış Planı' gerekçesiyle harekete geçmediğini biliyorum. Ama bu plan korkunç. Soykırım mağdurlarının rızası olmadan hazırlanmış bir plan, BM'yi tamamen görmezden gelen bir plan. Benim UEFA için başka bir önerim var; önce tedbir alsınlar, barış sağlandığında belki o zaman İsrail yeniden müsabakalara kabul edilebilir. FIFA da geçtiğimiz hafta veya ondan önceki hafta konuyu reddetti. Bence yeniden toplanmalı, siyaseti bir kenara bırakmalı ve insanlığımıza, sahip olduğumuz en büyük değerlere yönelik bu olağanüstü tehdide odaklanmalılar."

(AA) İSRAİL'E KARŞI TEPKİLER BÜYÜYOR Xanthaki ayrıca, "UEFA ve FIFA karar almakta gecikirse, ülke federasyonları ve kulüpler inisiyatif alıp İsrail Milli Takımı ve kulüplerine karşı sahaya çıkmayı reddedebilir mi?" sorusuna, "Her gün daha fazla insan sesini çıkarıyor. Sokaklara çıkıyor, gösteriler düzenliyor. Dolayısıyla evet, spor kulüplerinin kendi inisiyatifleriyle harekete geçmesi mümkün. Ama bu UEFA, FIFA ve diğer spor kuruluşları için çok kötü olur. Çünkü bu, onları gayrimeşru ve itibarsız hale getirecektir. Her zaman, soykırımı durdurmak için harekete geçmeyen, soykırım işleyen bir devleti sporun içinde kabul eden kuruluşlar olarak anılacaklar." yanıtını verdi.