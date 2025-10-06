BM yetkilisinden UEFA'ya "İsraili men edin" çağrısı! Xanthaki: Barış Planı beklemeksizin harekete geçilmeli!

Birleşmiş Milletler (BM) Kültürel Haklar Özel Raportörü Alexandra Xanthaki, UEFA'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Planı'nını beklemeden İsrail'e karşı tedbir alması gerektiğini söyledi.
Meslektaşları ile birlikte Gazze'de yaşanan soykırıma karşı harekete geçtiğini belirten Xanthaki, "Her şey olağanmış gibi davranamayız dedik, futbol federasyonları da öyle davranamaz. Ne yazık ki spor kuruluşları genel olarak insan hakları ihlalleri karşısında harekete geçmeye istekli değiller. Burada sadece insan hakları ihlallerinden değil, çok büyük, olağanüstü bir ihlalden bahsediyoruz" dedi.
"SPOR KURULUŞLARI SORUMLULUK ALMALI"
Örgütlerin ve devletlerin, güçlü devletlerin çıkarlarına dokunduğu için hareket etmediğini savunan Xanthaki şu ifadeleri kullandı:
"Ancak bu durum olağan bir durum değil, olağanüstü bir mesele. Üstelik dünya çapında tanınmış uzmanların - BM Soruşturma Komisyonu'ndaki 41 özel raportörün - kanıtları var. Spor kuruluşlarının sorumluluk alması gerekiyor, aynı şekilde devletlerin de. Artık hareketsiz kalamayız. Spor kuruluşlarının merkezinin bulunduğu ülkeler de, müsabakaların düzenlendiği ülkeler de, insan haklarının ihlal edilmemesi için sorumluluk taşıyor."
RUSYA ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİ!
Sporun adaletle ilgili olduğunu ve federasyonların sürekli adaletten bahsettiğini dile getiren Xanthaki, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sadece dört gün sonra bazı spor kuruluşları çok hızlı şekilde karar alıp Rusya'yı men etti. Dolayısıyla tutarlı olmak zorundayız. Rusya'ya uygulanan bu yaptırımların ardından, İsrail konusunda da kesinlikle harekete geçmek gerekiyor." dedi.