Aktivistler anlattı: Çıplak arama ve başörtüsü yasağı

Filo katılımcılarından İngiliz aktivist Sarah Wilkinson da Türkiye'ye gelen aktivistler arasındaydı. İstanbul'da gazetecilere röportaj veren Wilkinson, "Öğrendik ki İsrailliler insan değil. Onlar canavar" ifadelerini kullandı.

Takvim Gazetesi

BAŞÖRTÜMÜZÜ ÇIKARDILAR

Ayçin Kantoğlu, İsrail'i için, "Kağıttan bir kaplanı gördük ve geldik. Korkmuyoruz onlardan.

Son derece ahlaksızca işler yaptılar. Çıplak arama da yapıldı, her şeyi çıkardılar. Hemen hemen her kontrol noktasında defalarca arandık" dedi. A Haber canlı yayınına katılan gönüllü Semanur Sönmez Yaman da, İsrail polisi tarafından başörtülerinin çıkarıldığını söyledi.