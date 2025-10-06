PODCAST CANLI YAYIN

Aktivistler anlattı: Çıplak arama ve başörtüsü yasağı

Gazze’ye insani yardım götüren filoda yer alan İngiliz aktivist Sarah Wilkinson, İstanbul’da yaptığı açıklamada İsrail için “Onlar insan değil, canavar” ifadelerini kullandı. Türk gönüllüler ise çıplak aramaya maruz kaldıklarını, başörtülerinin zorla çıkarıldığını ve defalarca arandıklarını anlattı.

Aktivistler anlattı: Çıplak arama ve başörtüsü yasağı

Filo katılımcılarından İngiliz aktivist Sarah Wilkinson da Türkiye'ye gelen aktivistler arasındaydı. İstanbul'da gazetecilere röportaj veren Wilkinson, "Öğrendik ki İsrailliler insan değil. Onlar canavar" ifadelerini kullandı.

BAŞÖRTÜMÜZÜ ÇIKARDILAR
Ayçin Kantoğlu, İsrail'i için, "Kağıttan bir kaplanı gördük ve geldik. Korkmuyoruz onlardan.
Son derece ahlaksızca işler yaptılar. Çıplak arama da yapıldı, her şeyi çıkardılar. Hemen hemen her kontrol noktasında defalarca arandık" dedi. A Haber canlı yayınına katılan gönüllü Semanur Sönmez Yaman da, İsrail polisi tarafından başörtülerinin çıkarıldığını söyledi.

