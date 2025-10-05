PODCAST CANLI YAYIN

THY bu yıl için KKTC'ye yönelik yolcu taşıma hedefini yükseltti!

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik yolcu taşıma hedefini yükseltti. THY'nin iştirak şirketi AJet ile birlikte bu yıl KKTC'ye 2,1 milyon yolcu taşımayı planladığı bildirildi.

Türk Hava Yolları, haftalık 152 seferle ada yolcularına hizmet veren iştirak şirketi AJet ile birlikte bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik yolcu taşıma hedefini yükseltti.

2.1 MİLYON YOLCU HEDEFİ

Geçen yıl 774 bin yolcu THY, 1 milyon yolcu ise AJet seferleriyle KKTC'ye uçtu. Böylece iki şirket KKTC'ye 1 milyon 774 bin yolcu taşıdı.

Yılın 9 aylık döneminde THY 467 bin, AJet ise 972 bin yolcuya hizmet verdi.

Bu yılın sonuna kadar 2,1 milyon yolcunun adaya ulaştırılması hedefleniyor.

YÜKSEK TALEP VAR

Yolcu trafiğini geçen yılın ilk 2 ayına kıyasla 2025'te yüzde 22,5 yükselten THY'nin KKTC destinasyonuna talep adaya yönelik tanıtım faaliyetleriyle hızla artıyor.

KKTC'nin turizminin geliştirilmesine büyük önem atfeden ve bu yönde çalışmalar yapan bayrak taşıyıcı hava yolu, kültür turları kapsamında çalıştığı acentelere yıl süresince avantajlı uçak biletleri fırsatı sağlıyor.

THY'DEN ADA PROJESİNE DESTEK

"Ada Kıbrıs" tanıtım projesini destekleyen THY, bu kapsamda birçok notadan adaya indirimli seferler düzenliyor.

THY, bu kapsamda KKTC ile İstanbul ve Londra arasında seyahat eden yolcular için özel ücretlerle günde 2 sefer düzenliyor.

Geçen yıl, "KKTC kültür turu" paketlerini uygulamaya alan şirket, geçen yıl kültür turu projesi kapsamında 4 bin yolcu taşıdı. Bu yıl hedef 10 bin yolcu olarak belirlendi.

THY, İstanbul ve Antalya havalimanlarından, AJet ise Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Mersin Çukurova havalimanlarından Ercan Havalimanı'na çıkışlı uçuşlarla Kıbrıs'a yolcu taşıyor.

