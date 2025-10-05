Türk Hava Yolları, haftalık 152 seferle ada yolcularına hizmet veren iştirak şirketi AJet ile birlikte bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik yolcu taşıma hedefini yükseltti.

(AA)

THY bu yıl için KKTC'ye yönelik yolcu taşıma hedefini yükseltti!

2.1 MİLYON YOLCU HEDEFİ

Geçen yıl 774 bin yolcu THY, 1 milyon yolcu ise AJet seferleriyle KKTC'ye uçtu. Böylece iki şirket KKTC'ye 1 milyon 774 bin yolcu taşıdı.

Yılın 9 aylık döneminde THY 467 bin, AJet ise 972 bin yolcuya hizmet verdi.

Bu yılın sonuna kadar 2,1 milyon yolcunun adaya ulaştırılması hedefleniyor.