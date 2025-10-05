PODCAST CANLI YAYIN
THY bu yıl için KKTC'ye yönelik yolcu taşıma hedefini yükseltti!

THY bu yıl için KKTC'ye yönelik yolcu taşıma hedefini yükseltti!

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik yolcu taşıma hedefini yükseltti. THY'nin iştirak şirketi AJet ile birlikte bu yıl KKTC'ye 2,1 milyon yolcu taşımayı planladığı bildirildi.

Bunlar da Var

Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle