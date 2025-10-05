PODCAST
THY bu yıl için KKTC'ye yönelik yolcu taşıma hedefini yükseltti!
Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 12:09
Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik yolcu taşıma hedefini yükseltti. THY'nin iştirak şirketi AJet ile birlikte bu yıl KKTC'ye 2,1 milyon yolcu taşımayı planladığı bildirildi.
