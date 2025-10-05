PODCAST CANLI YAYIN

Herkes koruyucu aile mutluluğunu yaşamalı

21 kez hamile kalmasına rağmen annelik duygusu yaşayamayan Hafize Dağdelen, 15 yaşındaki Muhammed Ali’ye ve 9 yaşındaki Alperen’e koruyucu ailelik yapıyor.

Konya'da yaşayan Hafize Dağdelen, tüp bebek tedavisi de dahil birçok tedaviyi denemesi ve 21 kez hamile kalmasına rağmen çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine önce 1990'da annesi ölen akrabalarının kızına 12 yıl baktı.

Çocuk hasreti dinmeyen Hafize Dağdelen, 12 yıl önce koruyucu aile olmak isteyen bir arkadaşı ile birlikte Sevgi Evleri'ne gitti. Çocukların bulunduğu odaya girdiklerinde Dağdelen'in bacağına sarılan 3 yaşındaki Muhammet Ali, ağlayarak "Anne beni de götür" dedi. Çocukla birlikte dakikalarca ağlayan Dağdelen, oradan çıktıktan hemen sonra eşini çağırdı.

Çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne giderek Muhammed Ali'ye kavuştu. Çift, 4.5 yıl önce de bu kez evlerini ve gönüllerini Alperen'e açtı. Bugün 15 yaşına gelen Muhammet Ali, liseye, 9 yaşındaki Alperen de ilkokul 4'e gidiyor. İyi ki koruyucu aile olduğunu söyleyen Hafize Dağdelen, "Eşim de ben de anne-baba olmayı çok istedik, olmadı. Ömrüm yettiğince onların annesi olacağım. Çok mutlu bir aile olduk. Anne-baba olamayanlar bu çocuklara evinizin kapısını açın. Göreceksiniz ki evinize güneş doğacak ve yaşadığını hissedeceksiniz" dedi.

