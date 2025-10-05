PODCAST CANLI YAYIN

Hasta Yusuf'un hem hesabını hem parasını çaldılar

Şanlıurfa’da hastalıkla mücadele eden 2 yaşındaki Yusuf için yardım toplayan ailenin sosyal medya hesabı çalındı. Yusuf adına izinsiz bağış toplandı, aileye hiçbir yardım ulaşmadı. Dolandırıcılar, hesabı geri vermek için para istedi. Aile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi:
Hasta Yusuf'un hem hesabını hem parasını çaldılar

Ş.Urfa'da yaşayan Musa (45) ve Hatice (37) Timuçin çiftçinin en küçük evlatları Yusuf'a (2), doğuştan kelebek ve balık pulu hastalığı teşhisi konuldu. Çaresiz kalan Timuçin çifti, yavrularını tedavi için Adana'daki hastaneye getirdi. Durumları olmayan aile, sosyal medyadan evlatlarının fotoğrafını paylaşıp yardım toplamaya başladı.

Ancak bir süre sonra hesapları çalındı. Çalınan hesaptaki fotoğraf ve videolar başka yardım sayfalarında paylaşıldı ve yüz binlerce lira Yusuf adına toplanıldı. Ancak hiçbir yardım aileye ulaşmadı. Anne Hatice Timuçin, kendi hesabını çalan şahsa ulaşıp savcılığa şikayet edeceklerini söylemesi üzerine, "Beni savcıyla mı korkutmaya çalışıyorsunuz? Savcının işi gücü yok bir Tiktok'la uğraşacak. 4 bin lira verin, hesabınızı verelim" diyen şahıs, aileyle dalga geçti. Aile, bunun üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
İşte emekliye zam formülleri... Dikkat çeken 4'lü zam detayı! İşte tek tek hesaplanan formüller...
Siyonist İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü | Türk aktivist: “İsrail, İsrailliğini yaptı"
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! Başkan Erdoğan'ın öncü rolüne övgü yağdırdı: Çok yardımcı oldu
İsrail'in alıkoyduğu kahraman aktivistler Türkiye'ye nasıl getirildi? Bakan Fidan süreci anlattı: Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı oldu
CANLI ANLATIM | Donald Trump'tan Gazze planı açıklaması: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de 5G deneyimi!
Bu derbide her şey var! Galatasaray - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
İmamoğlu’nun diploma tiyatrosu Le Monde’de | Muhalif basında silinip yeniden servis edildi
Başkan Erdoğan şampiyon güreşçileri kabul etti! "Ata sporlarımızı destekleyeceğiz"
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Domenico Tedesco Samsunspor planını hazırladı! Zorlu maçta forma o yıldızların
MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat