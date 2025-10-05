Hasta Yusuf'un hem hesabını hem parasını çaldılar

Ş.Urfa'da yaşayan Musa (45) ve Hatice (37) Timuçin çiftçinin en küçük evlatları Yusuf'a (2), doğuştan kelebek ve balık pulu hastalığı teşhisi konuldu. Çaresiz kalan Timuçin çifti, yavrularını tedavi için Adana'daki hastaneye getirdi. Durumları olmayan aile, sosyal medyadan evlatlarının fotoğrafını paylaşıp yardım toplamaya başladı.



Ancak bir süre sonra hesapları çalındı. Çalınan hesaptaki fotoğraf ve videolar başka yardım sayfalarında paylaşıldı ve yüz binlerce lira Yusuf adına toplanıldı. Ancak hiçbir yardım aileye ulaşmadı. Anne Hatice Timuçin, kendi hesabını çalan şahsa ulaşıp savcılığa şikayet edeceklerini söylemesi üzerine, "Beni savcıyla mı korkutmaya çalışıyorsunuz? Savcının işi gücü yok bir Tiktok'la uğraşacak. 4 bin lira verin, hesabınızı verelim" diyen şahıs, aileyle dalga geçti. Aile, bunun üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.