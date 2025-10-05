BM, İsrail'in saldırıları altında hayat mücadelesi veren miniklere hayallerini sordu. Çocukların kağıda döktüğü istekleri, Gazze'deki insanlık ayıbını bir kez daha ortaya koydu:
Annem ağlamasın hep gülsün.
Sadece bir yatağım olsun.
Tavuk yemek istiyorum.
Çikolatayı özledim.
Okulumuz açılsın
Gazze'deki çocukların göz yaşartan hayalleri
BM, İsrail saldırılarındaki Gazze çocuklarının hayallerini paylaştı: "Annem ağlamasın", "Bir yatağım olsun", "Okulumuz açılsın."
Giriş Tarihi:
BM, İsrail'in saldırıları altında hayat mücadelesi veren miniklere hayallerini sordu. Çocukların kağıda döktüğü istekleri, Gazze'deki insanlık ayıbını bir kez daha ortaya koydu: