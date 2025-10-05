Gazze'deki çocukların göz yaşartan hayalleri

BM, İsrail'in saldırıları altında hayat mücadelesi veren miniklere hayallerini sordu. Çocukların kağıda döktüğü istekleri, Gazze'deki insanlık ayıbını bir kez daha ortaya koydu:



Annem ağlamasın hep gülsün.

Sadece bir yatağım olsun.

Tavuk yemek istiyorum.

Çikolatayı özledim.

Okulumuz açılsın