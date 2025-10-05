Başkan Erdoğan Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi: "Ahtapotun kolları büyümüş"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:



Bir İstanbullu olarak, eser ve hizmetlerimizle, proje ve yatırımlarımızla sizlerin huzurunda olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Benim burada sizlerden özel bir ricam olacak: Kentsel dönüşüm projelerini hızla hayata geçirebilmemiz için vatandaşlarımızın da desteğine, yardımına ihtiyacımız var.



Yıllarca bizim projelerimize "rantsal dönüşüm" diyerek çamur attılar. İşin bir ucundan tutmak yerine vatandaşı kışkırtıp çabalarımızı sabote etmeye kalktılar.



"Rantsal dönüşüm" iftirasıyla projelerimize kara çalanların hiçbiri 6 Şubat depremlerinde ortalıkta yoktu. En fazla bir iki fotoğraf çektirip sonra sırra kadem bastılar.



Buradan soruyorum: Meydanlarda bol keseden atıp tutup sonra bunların arkasında durmamak yalancılık değil midir? Biz bunları sizin yüzünüze çarpmayalım mı?



Kusura bakmayın; biz milletin hak ve hukukunu korumakla mükellefiz. Bu görevimizi de Allah'ın izniyle sonuna kadar yerine getireceğiz.



Ortada harcanan milyarlar var ama eser yok, hizmet yok, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı? Meblağlar büyümüş ama sorunlar küçülmemiş



Kesilen faturaların tutarı büyürken hizmetin kalitesi değil, suç örgütünün banka hesapları büyümüş; ahtapotun kolları büyümüş, bavulların ebadı büyümüş, döviz dolu baklava kutularının hacmi büyümüş.



BİR AVUÇ SOYGUNCU TALANI

Yetimin, öksüzün, esnafın, emekçinin, emeklinin parası bir avuç soyguncu tarafından, gasp edilmiş, birilerine peşkeş çekilmiş.



Bu soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Şimdi bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat "siyasi operasyon" diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor.



İyi de bu skandalı ihbar eden yine CHP'liler değil mi? Rüşveti alan da veren de, bunu ihbar eden de kendi partisinden. Hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler.





Başkan Erdoğan, "Rantsal dönüşüm diye çamur atanlar, 6 Şubat depreminde ortada yoktu" dedi