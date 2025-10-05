PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi: "Ahtapotun kolları büyümüş"

Başkan Erdoğan, CHP’deki yolsuzluklara dikkat çekti. “Kesilen faturaların tutarı büyürken hizmetin kalitesi değil, suç örgütünün banka hesapları büyümüş; ahtapotun kolları büyümüş, bavulların ebadı büyümüş” dedi

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi: "Ahtapotun kolları büyümüş"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:

Bir İstanbullu olarak, eser ve hizmetlerimizle, proje ve yatırımlarımızla sizlerin huzurunda olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Benim burada sizlerden özel bir ricam olacak: Kentsel dönüşüm projelerini hızla hayata geçirebilmemiz için vatandaşlarımızın da desteğine, yardımına ihtiyacımız var.

Yıllarca bizim projelerimize "rantsal dönüşüm" diyerek çamur attılar. İşin bir ucundan tutmak yerine vatandaşı kışkırtıp çabalarımızı sabote etmeye kalktılar.

"Rantsal dönüşüm" iftirasıyla projelerimize kara çalanların hiçbiri 6 Şubat depremlerinde ortalıkta yoktu. En fazla bir iki fotoğraf çektirip sonra sırra kadem bastılar.

Buradan soruyorum: Meydanlarda bol keseden atıp tutup sonra bunların arkasında durmamak yalancılık değil midir? Biz bunları sizin yüzünüze çarpmayalım mı?

Kusura bakmayın; biz milletin hak ve hukukunu korumakla mükellefiz. Bu görevimizi de Allah'ın izniyle sonuna kadar yerine getireceğiz.

Ortada harcanan milyarlar var ama eser yok, hizmet yok, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı? Meblağlar büyümüş ama sorunlar küçülmemiş

Kesilen faturaların tutarı büyürken hizmetin kalitesi değil, suç örgütünün banka hesapları büyümüş; ahtapotun kolları büyümüş, bavulların ebadı büyümüş, döviz dolu baklava kutularının hacmi büyümüş.

BİR AVUÇ SOYGUNCU TALANI
Yetimin, öksüzün, esnafın, emekçinin, emeklinin parası bir avuç soyguncu tarafından, gasp edilmiş, birilerine peşkeş çekilmiş.

Bu soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Şimdi bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat "siyasi operasyon" diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor.

İyi de bu skandalı ihbar eden yine CHP'liler değil mi? Rüşveti alan da veren de, bunu ihbar eden de kendi partisinden. Hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler.


Başkan Erdoğan, "Rantsal dönüşüm diye çamur atanlar, 6 Şubat depreminde ortada yoktu" dedi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
İşte emekliye zam formülleri... Dikkat çeken 4'lü zam detayı! İşte tek tek hesaplanan formüller...
Siyonist İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü | Türk aktivist: “İsrail, İsrailliğini yaptı"
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! Başkan Erdoğan'ın öncü rolüne övgü yağdırdı: Çok yardımcı oldu
İsrail'in alıkoyduğu kahraman aktivistler Türkiye'ye nasıl getirildi? Bakan Fidan süreci anlattı: Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı oldu
CANLI ANLATIM | Donald Trump'tan Gazze planı açıklaması: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de 5G deneyimi!
Bu derbide her şey var! Galatasaray - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
İmamoğlu’nun diploma tiyatrosu Le Monde’de | Muhalif basında silinip yeniden servis edildi
Başkan Erdoğan şampiyon güreşçileri kabul etti! "Ata sporlarımızı destekleyeceğiz"
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Domenico Tedesco Samsunspor planını hazırladı! Zorlu maçta forma o yıldızların
MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat