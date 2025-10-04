Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren "Koca Piri Reis" araştırma gemisi, Ege Denizi'nde Santorini Adası yakınında depremlerin hidrografik araştırma yapacak.
Gemi, bilimsel çalışmalarına kısa zaman içinde başlayacak. Türkiye'nin, Akdeniz'de ve Ege'de çıkarlarını savunmaya devam etmesi, Yunanistan'da rahatsızlık yaratıyor.
"Koca Piri Reis" Ege'de! Yunanistan rahatsız
