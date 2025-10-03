PODCAST CANLI YAYIN

Hamas ve Sumud Filosu Türkiye Ofisi'nden soykırımcı Ben-Gvir'e sert tepki

Hamas ve Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistleri tehdit etmesine sert tepki gösterdi. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrailli aşırı sağcı Bakan'a meydan okuyan ve yüzüne karşı "Özgür Filistin" sloganları atan aktivistlerin kahramanca duruşundan gurur duyulduğu, takdir edildiği ve bu duruşun, onların cesaretini ve taşıdıkları insani mesajın yüceliğini yansıttığı vurgulandı. Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisi, Ben-Gvir'in yalanlarına ilişkin, "İsrail, kasıtlı olarak açlığı silah haline getiriyor, yardımları engelliyor, gıda dağıtım merkezlerini bombalıyor ve aileleri açlıktan ölüme mahkum ediyor." ifadesi kullanıldı. Sosyal medyada yorum yapan bazı kullanıcılar ise, "Aktivistler bir gün Ben-Gvir’in Lahey’de yargılandığı davayı izleyecek." diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hamas ve Sumud Filosu Türkiye Ofisi'nden soykırımcı Ben-Gvir'e sert tepki

Hamas, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu merkeze baskın düzenleyerek onları tehdit etmesini "artan küresel tecrit karşısında zafer görünümü vermek için yapılan çaresiz bir girişim" olarak nitelendirdi.

Soykırım bakanı Ben-Gvir Sumud aktivistlerine ''Terörist'' dedi!

FAŞİST BEN-GVİR

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Faşist Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki uluslararası dayanışma aktivistlerinin tutulduğu gözaltı merkezine baskın düzenlemesi ve onlara tehdit ve hakarette bulunması suçlu Siyonist oluşumun liderlerinin ulaştığı kibir ile ahlaki ve siyasi yozlaşmanın boyutunu yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in bu davranışının, "faşist yapının küresel çapta giderek daha fazla tecrit edildiği bir dönemde, silahsız protestoculara karşı zafer kazanmış gibi görünmek için yapılan çaresiz bir girişim" olduğu vurgulandı.

İsrail'in esir aldığı aktivistler (Ekran görüntüsü)İsrail'in esir aldığı aktivistler (Ekran görüntüsü)

Ben-Gvir'in, Gazze'de sistematik soykırım ve açlığa maruz bırakılan çocuklara ve sivil halka süt ve gıda ulaştırmaya çalışan bu aktivistleri "terörist" olarak nitelendirmesinin, kendisinin ve faşist ordusunun savunmasız insanlara karşı davranışlarının küresel ve uluslararası düzeyde kınanmasını ve aktivistlerin derhal serbest bırakılmaları için İsrail'e baskı yapılmasını gerektirdiği ifade edildi.

BEN-GVİR'İN KARŞISINDA "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI ATAN AKTİVİSTLERİN TUTUMU KAHRAMANCA

İsrailli aşırı sağcı Bakan'a meydan okuyan ve yüzüne karşı "Özgür Filistin" sloganları atan aktivistlerin kahramanca duruşundan gurur duyulduğu, takdir edildiği ve bu duruşun, onların cesaretini ve taşıdıkları insani mesajın yüceliğini yansıttığı vurgulandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir (Ekran görüntüsü)İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir (Ekran görüntüsü)

Hamas'ın açıklamasında, dünyadaki tüm halklara ve sivil toplum örgütlerine "Gazze Şeridi'ndeki saldırılar ve soykırım sona erene kadar Filistin halkıyla dayanışma faaliyetlerini yoğunlaştırmaları ve haydut Siyonist oluşumu (İsrail'i) boykot ve tecrit kampanyalarını güçlendirmeleri" çağrısı yapıldı.

SUMUD TÜRKİYE OFİSİNDEN TEPKİ

Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisi, İsrail'in, Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı kırmak ve yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filodaki gemi ve teknelerde insani yardım malzemesi bulunmadığı yönündeki iddiasının "yanlış ve yüz kızartıcı" olduğunu belirtti.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisinden, "İsrail'in yalanları, Global Sumud Filosu'nun insani yardımının belgelenmiş bir gerçek olmasına rağmen devam ediyor" başlıklı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bir soykırımın başlamasının üzerinden iki yıl geçmişken, (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve İsrail'in, Global Sumud Filosu'nun insani yardım taşımadığı yönündeki iddiası yalnızca doğrulanabilir şekilde yanlış değil, aynı zamanda yüz kızartıcıdır." ifadesine yer verildi.

Gazze'de İsrail tarafından sistematik şekilde aç bırakılan insanlar için tıbbi malzemeler, gıda ve diğer hayati ürünlerle yüklü teknelerin titizlikle belgelendiği aktarılan açıklamada, "Gazeteciler, insan hakları gözlemcileri, parlamenterler ve yardım kuruluşları, gemilerdeki yardıma dair inkar edilemez kanıtlar ortaya koymuştur." bilgisi verildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir (Ekran görüntüsü)İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir (Ekran görüntüsü)

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Global Sumud Filosu, başından beri açıkça şunu ilan etti: Misyonumuz, ablukayı kırmak ve sürekli insani yardım sevkiyatları için bir insani koridor açmaktır. Taşıdığımız malzemeler hem gerçek hem de temsili niteliktedir. Gerçektir, çünkü acilen ihtiyaç duyulmaktadır; temsildir, çünkü sivil gemiler Gazze'nin ihtiyaç duyduğu devasa miktarda yardımı taşıyamaz. Bu ancak abluka kaldırıldığında mümkün olacaktır.

İsrail'in dezenformasyonu yeni değil. Bu, hastaneleri bombalamadığını, Filistinlileri aç bırakmadığını, konvoyları engellemediğini, sivilleri ve yardım çalışanlarını infaz etmediğini, 15 sağlık görevlisini ve ambulanslarını toplu mezara gömmediğini iddia edenle aynı rejimdir."

İsrail hükümetinin her suçlamasının aslında kendi itirafı olduğu belirtilen açıklamada, "İnsan hakları örgütleri, BM kurumları ve sayısız fotoğraf, video ve tanıklık gerçeği doğruluyor: İsrail, kasıtlı olarak açlığı silah haline getiriyor, yardımları engelliyor, gıda dağıtım merkezlerini bombalıyor ve aileleri açlıktan ölüme mahkum ediyor." ifadesi kullanıldı.

LAHEY'DE YARGILANACAK

Sosyal medyada yorum yapan bazı kullanıcılar ise, "Aktivistler bir gün Ben-Gvir'in Lahey'de yargılandığı davayı izleyecek." diyerek tepki gösterdi.

İsrailin soykırım bakanı Ben-Gvir zorla alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti!İsrailin soykırım bakanı Ben-Gvir zorla alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti!

AKTİVİSTLER ÖZGÜR FİLİSTİN SLOGANIYLA KARŞILIK VERDİ

Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, alıkonuldukları Aşdod Limanı'na gelerek, kendilerine "teröristler" diyen Ben-Gvir'e "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık vermişti.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, hapishanelerden de sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin tutulduğu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ni gezdiği görüntüleri yayımlamıştı.

Ben-Gvir, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun aktivistleri ülkelerine geri gönderme kararının yanlış olduğunu ileri sürmüş ve aktivistllerin birkaç ay hapiste tutulması gerektiğini savunmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
Aynadaki Yabancı
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Hamas açıklaması! Verilen süre uzatıldı
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP'den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya TÜİK'ten yeni maaş hesabı: En düşük 16.881, 17.500 TL alanlar...
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Beyoğlu'nda dükkan basmıştı! Ufuk Bayraktar için istenen ceza belli oldu
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?
Memura farklı maaş! Ocak zammı için ipucu geldi: Polis, imam, öğretmen... Kim ne kadar alacak?
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
Aşk ve Gözyaşı’nın Yeliz’i Şenay Gürler’in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Hem Türkiye'de hem dünyada tanınıyor...