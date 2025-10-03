Hamas ve Sumud Filosu Türkiye Ofisi'nden soykırımcı Ben-Gvir'e sert tepki

Hamas, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu merkeze baskın düzenleyerek onları tehdit etmesini "artan küresel tecrit karşısında zafer görünümü vermek için yapılan çaresiz bir girişim" olarak nitelendirdi. Soykırım bakanı Ben-Gvir Sumud aktivistlerine ''Terörist'' dedi! FAŞİST BEN-GVİR



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Faşist Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki uluslararası dayanışma aktivistlerinin tutulduğu gözaltı merkezine baskın düzenlemesi ve onlara tehdit ve hakarette bulunması suçlu Siyonist oluşumun liderlerinin ulaştığı kibir ile ahlaki ve siyasi yozlaşmanın boyutunu yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Ben-Gvir'in bu davranışının, "faşist yapının küresel çapta giderek daha fazla tecrit edildiği bir dönemde, silahsız protestoculara karşı zafer kazanmış gibi görünmek için yapılan çaresiz bir girişim" olduğu vurgulandı.

İsrail'in esir aldığı aktivistler (Ekran görüntüsü) Ben-Gvir'in, Gazze'de sistematik soykırım ve açlığa maruz bırakılan çocuklara ve sivil halka süt ve gıda ulaştırmaya çalışan bu aktivistleri "terörist" olarak nitelendirmesinin, kendisinin ve faşist ordusunun savunmasız insanlara karşı davranışlarının küresel ve uluslararası düzeyde kınanmasını ve aktivistlerin derhal serbest bırakılmaları için İsrail'e baskı yapılmasını gerektirdiği ifade edildi. BEN-GVİR'İN KARŞISINDA "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI ATAN AKTİVİSTLERİN TUTUMU KAHRAMANCA İsrailli aşırı sağcı Bakan'a meydan okuyan ve yüzüne karşı "Özgür Filistin" sloganları atan aktivistlerin kahramanca duruşundan gurur duyulduğu, takdir edildiği ve bu duruşun, onların cesaretini ve taşıdıkları insani mesajın yüceliğini yansıttığı vurgulandı.