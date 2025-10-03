Hamas ve Sumud Filosu Türkiye Ofisi'nden soykırımcı Ben-Gvir'e sert tepki

Hamas, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu merkeze baskın düzenleyerek onları tehdit etmesini "artan küresel tecrit karşısında zafer görünümü vermek için yapılan çaresiz bir girişim" olarak nitelendirdi.
Soykırım bakanı Ben-Gvir Sumud aktivistlerine ''Terörist'' dedi!
FAŞİST BEN-GVİR
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Faşist Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki uluslararası dayanışma aktivistlerinin tutulduğu gözaltı merkezine baskın düzenlemesi ve onlara tehdit ve hakarette bulunması suçlu Siyonist oluşumun liderlerinin ulaştığı kibir ile ahlaki ve siyasi yozlaşmanın boyutunu yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Ben-Gvir'in bu davranışının, "faşist yapının küresel çapta giderek daha fazla tecrit edildiği bir dönemde, silahsız protestoculara karşı zafer kazanmış gibi görünmek için yapılan çaresiz bir girişim" olduğu vurgulandı.
Ben-Gvir'in, Gazze'de sistematik soykırım ve açlığa maruz bırakılan çocuklara ve sivil halka süt ve gıda ulaştırmaya çalışan bu aktivistleri "terörist" olarak nitelendirmesinin, kendisinin ve faşist ordusunun savunmasız insanlara karşı davranışlarının küresel ve uluslararası düzeyde kınanmasını ve aktivistlerin derhal serbest bırakılmaları için İsrail'e baskı yapılmasını gerektirdiği ifade edildi.
BEN-GVİR'İN KARŞISINDA "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI ATAN AKTİVİSTLERİN TUTUMU KAHRAMANCA
İsrailli aşırı sağcı Bakan'a meydan okuyan ve yüzüne karşı "Özgür Filistin" sloganları atan aktivistlerin kahramanca duruşundan gurur duyulduğu, takdir edildiği ve bu duruşun, onların cesaretini ve taşıdıkları insani mesajın yüceliğini yansıttığı vurgulandı.
Hamas'ın açıklamasında, dünyadaki tüm halklara ve sivil toplum örgütlerine "Gazze Şeridi'ndeki saldırılar ve soykırım sona erene kadar Filistin halkıyla dayanışma faaliyetlerini yoğunlaştırmaları ve haydut Siyonist oluşumu (İsrail'i) boykot ve tecrit kampanyalarını güçlendirmeleri" çağrısı yapıldı.
SUMUD TÜRKİYE OFİSİNDEN TEPKİ
Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisi, İsrail'in, Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı kırmak ve yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filodaki gemi ve teknelerde insani yardım malzemesi bulunmadığı yönündeki iddiasının "yanlış ve yüz kızartıcı" olduğunu belirtti.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisinden, "İsrail'in yalanları, Global Sumud Filosu'nun insani yardımının belgelenmiş bir gerçek olmasına rağmen devam ediyor" başlıklı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bir soykırımın başlamasının üzerinden iki yıl geçmişken, (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve İsrail'in, Global Sumud Filosu'nun insani yardım taşımadığı yönündeki iddiası yalnızca doğrulanabilir şekilde yanlış değil, aynı zamanda yüz kızartıcıdır." ifadesine yer verildi.