İsrail'in soykırım bakanı Ben-Gvir zorla alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti!

Şehre bomba yağdıran bebek katilleri bir yandan da 2 yıla yakın süredir uyguladıkları abluka ile Gazze'de büyük bir açlığa ve yokluğa neden oluyor. Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na da müdahale eden İsrail ordusu filodaki aktivistleri de alıkoydu.Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu hukuksuz alıkoyma girişimi kamuoyunun gündeminde.

Irkçı Bakan Sumud Filosu'ndaki zorla alıkonulan aktivislere hakaret etti.

IRKÇI BAKAN AKTİVİSTLERİN YANINA GİTTİ

Batı dahil birçok ülke aktivistlere yapılan bu hukuksuz alıkoyma nedeniyle tepki gösterirken İsrailli yetkililer haddini aşan söylemlerle dikkat çekiyor. İsrail kabinesinin en ırkçı, gözünü en çok kan bürümüş isimlerinden biri olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aktivistlerin alıkonulduğu yere giderek bir paylaşımda bulundu.