İsrail'in soykırım bakanı Ben-Gvir zorla alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti!

Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin alıkonulduğu Aşdod Limanı'na giden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aktivistlere hakaretler yağdırdı. Alıkonulan aktivistler ise " Özgür Filistin" diye haykırarak katil Ben-Gvir'e meydan okudu.

Şehre bomba yağdıran bebek katilleri bir yandan da 2 yıla yakın süredir uyguladıkları abluka ile Gazze'de büyük bir açlığa ve yokluğa neden oluyor. Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na da müdahale eden İsrail ordusu filodaki aktivistleri de alıkoydu.Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu hukuksuz alıkoyma girişimi kamuoyunun gündeminde.

IRKÇI BAKAN AKTİVİSTLERİN YANINA GİTTİ

Batı dahil birçok ülke aktivistlere yapılan bu hukuksuz alıkoyma nedeniyle tepki gösterirken İsrailli yetkililer haddini aşan söylemlerle dikkat çekiyor. İsrail kabinesinin en ırkçı, gözünü en çok kan bürümüş isimlerinden biri olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aktivistlerin alıkonulduğu yere giderek bir paylaşımda bulundu.

HAKARET ETTİ

Gvir, Aşdod limanında aralarında Türkiye'den 46 kişinin de yer aldığı Sumud Filosu aktivistlerine hakaretler yağdırdı: Gvir, "Hepiniz teröristsiniz. Katilleri destekliyorsunuz. Gazze'yi destekliyorsunuz, teröristleri destekliyorsunuz. Sizler terör destekçisisiniz. Burada insani yardım yok." ifadelerini kullandı.

ASIL TERÖRİST SENSİN GVİR

Gvir'in bu küstah sözlerine aktivistler de tepki gösterdi. Sıralı şekilde yerde oturtulan aktivistlerden Gvir'e 'Özgür Filistin' sloganlarıyla karşılık verdi.

ESİR ALINAN TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu ve teyit edebildikleri Türk aktivist sayısının 48 olduğu ifade edildi.Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi: "(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"

İSRAİL'İN SALDIRDIĞI GEMİLERİN İSİMLERİ

İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.

