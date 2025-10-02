Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
BASKINI LANETLİYORUM
Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek için yola çıkan Sumud Filosu'na yapılan haydutluğu kınıyorum, baskını lanetliyorum.
İsrail yönetiminin uluslararası sularda sivillere yönelik düzenlediği bu saldırısı soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnetlik halinde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.
Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud Filosı, Gazze'deki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosundaki tüm umut yolcularının yanındadır.
VATANDAŞLARIMIZIN KILINA ZARAR GELMEMESİ İÇİN TEDBİRLER ALINDI
İlgili birimlerimiz, gelişmeleri sahada anbean takip etmekte ve aktivistlerin ile vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır.
Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizin ateşkesin hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.