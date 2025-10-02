Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)



İsrail yönetiminin uluslararası sularda sivillere yönelik düzenlediği bu saldırısı soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnetlik halinde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud Filosı, Gazze'deki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosundaki tüm umut yolcularının yanındadır.