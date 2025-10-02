SON DAKİKA |7 belediye başkanı bugün AK Parti’ye katılacak

Son dakika haberi: AK Parti 'ye katılımlar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde farklı partilerden seçilen ya da bağımsız olarak göreve gelen belediye başkanları, birer birer AK Parti'ye katılmaya devam ediyor. Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 7 ilçe ve belde belediye başkanı daha partiye katılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti tarafından ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu her partiden belediye başkanının dikkatini ve ilgisini çekmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Türkiye Yüzyılı'nın inşasını birlikte yapma çağrısına kayıtsız kalmayan farklı partili belediye başkanları yerel seçimlerden bugüne kadar AK Parti'ye katılmaya devam ediyor.

YEREL SEÇİMLERİN ARDINDAN KATILIMLAR SÜRÜYOR

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Türkiye genelinde, 12 büyükşehir belediyesi, 12 il belediyesi, 347 ilçe belediyesi, 170 belde belediyesi kazanmış ve toplamda 542 belediyeyi yönetme yetkisini almıştı.



Seçimlerin ardından gerçekleşen katılımlar ile bu rakam artmaya devam ediyor. Bugün katılımları beklenen belediyelerin katılımı ile AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı ise 608'e yükselecek.



AK PARTİ'NİN YERELDEKİ GÜCÜNÜN KANITI

Sabah'ın haberine göre AK Parti yetkilileri, gerçekleşen katılımların AK Parti'nin yereldeki gücünün kanıtı olduğuna dikkat çekerek, AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir tarafında güçlenmeye devam ettiği anlamına geldiğini kaydetti. Yetkililer ayrıca Başkan Erdoğan tarafından yapılan, "kapımız herkese açık" çağrısının karşılık bulduğunu ifade etti.

