Altyapıyı ihmal edip kredileri faize gömdüler: CHP'li ABB yönetiminin beceriksizliğiyle Ankara 1 hafta susuz

Başkent'te su tırlarla dağıtılıyor, fotoğraf (DHA)



SONUÇ ORTADA



Özcan açıklamasında, ABB yönetiminin altyapı yatırımlarını ihmal ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Altyapı yatırımları için kredi çektiler, 'boruları yenileyeceğiz' dediler. Ama ne oldu? Çektikleri krediyi başka bankalarda faiz geliri elde etmek için kullandılar. Yıllardır "kanserli boruları değiştireceğiz" dediler, peki kaç kilometre boru değiştirdiler? Ankara hâlâ aynı eski borularla idare ediyor. Sonuç ortada: Susuz

Fotoğraf (DHA)



TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYU



Ankara! Bir yandan suya devasa zamlar yapacaksınız, bir yandan altyapıyı ihmal edeceksiniz, sonra da 'Borular patladı, 1 hafta susuzluk var' diyeceksiniz... 'Kademeli tarife' diyerek israfı önlüyoruz havası atıyorlar. Ama gerçek şu ki; Türkiye'de en pahalı suyu satıyorlar ve Ankaralıyı cezalandırıyorlar."