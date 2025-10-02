Altyapıyı ihmal edip kredileri faize gömdüler: CHP'li ABB yönetiminin beceriksizliğiyle Ankara 1 hafta susuz

Altyapıya yatırım yapmayıp başkenti susuzluğa mahkum eden Yavaş'a tepki büyük. AK Partili Özcan "Boruları yenileyeceğiz diyerek çektiğiniz krediler nerede? Sonuç ortada, susuz Ankara!" dedi Ankara'nın su ihtiyacının üçte birini karşılayan Kesikköprü hattında 17 ve 27 Eylül'de meydana gelen boru patlamaları nedeniyle günlük 300 bin metreküp su kaybı yaşandığını duyuran ASKİ, 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintisi yapılacağını açıkladı.
BİR HAFTA SÜRECEK
Kesintilerden özellikle Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgelerinin etkileneceği ifade edildi. Ancak vatandaşlara gönderilen mesajlarda bu tarihin 30 Eylül olarak belirtildiği görüldü. ASKİ'nin resmi açıklamasında, arızalanan CTP hatlarının çelik borularla değiştirileceği ve çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceği ifade edildi.
SMS'LER BİRBİRİNDEN FARKLI
Aynı açıklamada, "Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere düştü, 6 Ekim'e kadar dönüşümlü kesintiler yapılacaktır" dendi. Buna karşın, vatandaşlara gönderilen SMS'lerde birbirinden farklı gerekçeler gösterildi. Bir mesajda, Kesikköprü hattındaki arıza nedeniyle kesinti yaşandığı belirtildi. Bir başka mesajda, yoğun kullanım gerekçe gösterildi. Başka abonelere ise, EnerjiSa'nın trafo bakımı nedeniyle su kesintisi yapılacağı bildirildi.
ANKARALI'YI CEZALANDIRIYORLAR
Su kesintileri Ankaralıları mağdur ederken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB yönetimini altyapıyı ihmal etmekle suçladı ve "Sonuç ortada: Susuz Ankara" sözleriyle Mansur Yavaş'ı sert ifadelerle eleştirdi. Özcan, Mansur Yavaş'ın daha önce "Su Allah'ın nimetidir, sudan para alınmaz" dediğini hatırlatarak, bugün ise CHP'li belediyeler arasında en pahalı suyu satan başkan olduğunu belirtti.