PODCAST CANLI YAYIN

CHP bir kez daha çöpleriyle gündemde! Eylem bitti fakat çöpler hala duruyor!

İzmir'i susuzluğun yanı sıra çöpe ve mikroba mahkum eden CHP, bu başarısızlığını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. İzmir'in Karşıyaka Belediyesi’nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçilerin, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylem, 25 Eylül akşamı sona ermesine rağmen kentin işlek bazı cadde ve sokaklarında çöplerin halen toplanmaması tepkilere neden oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Karşıyaka ve Buca'da çöp dağlarının sebebinin CHP'li ilçe belediyeler olduğunu itiraf etmişti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP bir kez daha çöpleriyle gündemde! Eylem bitti fakat çöpler hala duruyor!

Yolsuzluk davalarıyla sık sık adından söz ettiren CHP'li belediyeler, hijyen konusunda da kötü performansını koruyor.

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçilerin, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylem 25 Eylül akşamı sona erdi. Ancak kentin işlek bazı cadde ve sokaklarda çöplerin halen toplanmaması tepkilere neden oldu.

Eylem bitti, çöpler duruyor (DHA)Eylem bitti, çöpler duruyor (DHA)

İŞÇİLER EYLEM BAŞLATMIŞTI

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük haklarını alamadıkları gerekçesiyle son olarak 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı.

Eylemin ardından Karşıyaka ilçesinin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. Karşıyaka Belediyesi'nde üç gündür süren işçi eylemi, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika arasında süren görüşmeler sonucunda uzlaşıyla sonuçlandı.

Eylem bitti, çöpler duruyor (DHA)Eylem bitti, çöpler duruyor (DHA)

ÇÖPLER SÖZDE TOPLANACAKTI!

İşçilerin çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa sürede çöplerin tamamının toplanacağı belirtildi.

Ancak kentin bazı işlek cadde ve sokaklarda çöp yığınlarının henüz temizlenmediği görüldü.

Eylem bitti, çöpler duruyor (DHA)Eylem bitti, çöpler duruyor (DHA)

'HER YER PİSLİK İÇİNDE VE SİNEKLER VAR'

Çöp yığınları ve kötü koku ilçedekilerin tepkisini çekti.

Karşıyaka'da yaşayanlardan Sennure Afacan, "Çöpler toplanmıyor her yer pislik içinde ve sinekler var. Çarşıda ve dükkanların olduğu yerde de vatandaşlar gelip alışveriş yapamıyor. Bir an önce toplanmasını diliyorum" dedi.

Diğer sakinlerden Ali Çetinkaya ise "Uzun zamandır çöpler toplanmıyor. Ana arterlerde toplanmaya başladı ancak ara sokaklara hala girmiyorlar. Buraların temizlenmesi gerekiyor. Bu şekilde bırakılmaz" ifadelerini kullandı.

Eylem bitti, çöpler duruyor (DHA)Eylem bitti, çöpler duruyor (DHA)

BELEDİYE BAŞKANI TUGAY'DAN SKANDAL İTİRAF

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek geçtiğimiz günlerde düzenlenen CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı" yalanını ortaya attı.

Ancak CHP'li İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Harmandalı'nı bakanlık kullanıma kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Bakanlık şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı" ifadelerini kullanıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hakkını teslim etti.

Karşıyaka ve Buca'da şehir içerisinde çöplerin birikme nedenini "İlçe belediyelerimizin çalışanlarıyla yaşadığı sorunlar" olarak belirtti. Böylelikle CHP'nin İzmir'i düşürdüğü içler acısı tablo bir kez daha tescillenmiş oldu.

Cemil Tugay CHPli Gökan Zeybekin yalanladı! Bakanlık sorunun çözümü için bize yol açtı itirafı: Çöp dağlarının sebebi ilçe belediyelerCemil Tugay CHPli Gökan Zeybekin yalanladı! Bakanlık sorunun çözümü için bize yol açtı itirafı: Çöp dağlarının sebebi ilçe belediyeler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kütahya Simav'da 5.4'lük şiddetli deprem! İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir sallandı... Açıklamalar peş peşe
Son dakika: Kütahya Simav'daki 5.4'lük depremin ardından uzman isimlerden ilk yorum: Asıl tehlike Simav fayı üzerinde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Son dakika: Yavuz Bülent Bakiler Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"
Beyaz Saray'daki görüşmenin şifreleri! Trump uçak rozetini neden taktı? Yemekte ne vardı? Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail'e mesaj mı?
Gazze her dakika yok oluyor! 2,5 aylık bebek açlıktan şehit oldu... İnsanlığın tükendiğini gösteren kare
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde dikkat çeken detay! Olay yeri inceleme ekibi fark etti: Cam alçak parke cilalı!
İzin yapamayanlara müjde! İzinlerini kullanmayanlara ödeme yapılıyor... İşte detaylar
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Domenico Tedesco'dan ağır fatura! Tazminatı ortaya çıktı
Beşiktaş'ta yıldızlar dönüyor! Sergen Yalçın Kocaelispor maçının 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a Türkiye daveti! Dışişleri Bakanı Fidan açıkladı: "Ziyaretler son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti"
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı: Bir anda dengesini kaybedip... | Menajerinden fotoğraflı açıklama
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Sadettin Saran'dan flaş sözler! "Omurgasızlar uzaklaşacak"
Spor yazarları Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Lider"
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların