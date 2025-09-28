CHP bir kez daha çöpleriyle gündemde! Eylem bitti fakat çöpler hala duruyor!

Yolsuzluk davalarıyla sık sık adından söz ettiren CHP'li belediyeler, hijyen konusunda da kötü performansını koruyor.

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçilerin, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylem 25 Eylül akşamı sona erdi. Ancak kentin işlek bazı cadde ve sokaklarda çöplerin halen toplanmaması tepkilere neden oldu.

Eylem bitti, çöpler duruyor (DHA)

İŞÇİLER EYLEM BAŞLATMIŞTI

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük haklarını alamadıkları gerekçesiyle son olarak 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı.

Eylemin ardından Karşıyaka ilçesinin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. Karşıyaka Belediyesi'nde üç gündür süren işçi eylemi, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika arasında süren görüşmeler sonucunda uzlaşıyla sonuçlandı.

ÇÖPLER SÖZDE TOPLANACAKTI!

İşçilerin çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa sürede çöplerin tamamının toplanacağı belirtildi.

Ancak kentin bazı işlek cadde ve sokaklarda çöp yığınlarının henüz temizlenmediği görüldü.

'HER YER PİSLİK İÇİNDE VE SİNEKLER VAR'

Çöp yığınları ve kötü koku ilçedekilerin tepkisini çekti.

Karşıyaka'da yaşayanlardan Sennure Afacan, "Çöpler toplanmıyor her yer pislik içinde ve sinekler var. Çarşıda ve dükkanların olduğu yerde de vatandaşlar gelip alışveriş yapamıyor. Bir an önce toplanmasını diliyorum" dedi.

Diğer sakinlerden Ali Çetinkaya ise "Uzun zamandır çöpler toplanmıyor. Ana arterlerde toplanmaya başladı ancak ara sokaklara hala girmiyorlar. Buraların temizlenmesi gerekiyor. Bu şekilde bırakılmaz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI TUGAY'DAN SKANDAL İTİRAF

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek geçtiğimiz günlerde düzenlenen CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı" yalanını ortaya attı.

Ancak CHP'li İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Harmandalı'nı bakanlık kullanıma kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Bakanlık şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı" ifadelerini kullanıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hakkını teslim etti.

Karşıyaka ve Buca'da şehir içerisinde çöplerin birikme nedenini "İlçe belediyelerimizin çalışanlarıyla yaşadığı sorunlar" olarak belirtti. Böylelikle CHP'nin İzmir'i düşürdüğü içler acısı tablo bir kez daha tescillenmiş oldu.