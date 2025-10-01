Vergi kaçırmak için plaka kurnazlığı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçıran kuyumcular, berberler, avukatlar, doktorlar ve fenomenleri incelemeye almıştı. Yıllık 42 bin lira beyan eden kuyumcular, yıllık gelirlerini 3 bin 633 lira gösteren berberlere ceza kesilmişti. Şimdi sıra bazı sözde otomotiv şirketlerine geldi. Yurt dışından geçici olarak Türkiye'ye getirilen başta Ferrari olmak üzere Lamborghini, Porsche, Maserati, özel üretim Mercedes'leri vergi ödemeden "T" plakayla kullanıma sunan şirketler mercek altına alındı. Maliye müfettişleri, lüks araçları vergisiz olarak kullanıma sunan şirketlerin izini buldu. Yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye'de 24 ay kalabiliyor. Geçmiş yıllarda 6 ay olarak uygulanan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı. Gümrük mevzuatı doğrultusunda, Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor.



ÜNLÜLER DE VAR

Söz konusu araçların da Türkiye'de sadece getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor. Ancak bu araçlar futbolcular, sanatçılar ve iş adamları söz konusu şirketlerden kiraladıkları da kesinleşti. Bu şirketlerin 50 milyon liralık araçları 12 milyon liraya, 30 milyon liralık otomobilleri ise 7 milyon liraya pazarladıklarına dikkat çekildi.

2020'DE DE OPERASYON YAPILMIŞTI

2020 yılında İstanbul'da lüks otomobil satan bazı galerilerin, test plakası olarak bilinen 'T' plakayı usulsüz kullanarak ÖTV'siz araç satışı yapıldığı ortaya çıkmıştı. iddiaya göre, noter aracılığıyla çıkartıldığı ve kiralama ya da satış yöntemi ile şahıslara kullandırıldığı tespit edildi. Bu yöntem ile yurt dışından getirdikleri otomobillere ÖTV ve KDV ödemeyen galericiler yüzde 220 ekstra kazanç sağlıyordu.



Bu yöntemle haksız kazanç elde edenlere ağır para cezaları kesileceği öğrenildi. Özellikle İstanbul'da birçok galerinin kurdukları şirketlerle haksız kazanç elde ettiği belirlendi