Son dakika haberi! CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzlukta 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi

Son dakika haberi! CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluğa ilişkin 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesine gönderildi. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedilmişti.

CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluğa ilişkin 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, vermek, Zimmet, irtikap ve İcbar Suretiyle İrtikap gibi suçlardan aralarında tutuklu Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesine gönderildi.

Baklava kutusundan 110 bin avro rüşvet çıktı

BAKLAVA KUTUSUNDAN RÜŞVET ÇIKMIŞTI

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedilmişti.

Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmışManavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış

