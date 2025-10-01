Gazze'deki barış için arabulucu Türkiye!

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Gazze'de savaşı sona erdirecek 20 maddelik bir plan açıkladı. Türkiye, bu planı desteklediğini vurguladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Rusya da plana destek çıktı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Türkiye'nin de arabuluculuk toplantısına katılacağını belirterek "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir" ifadesini kullandı. Bu açıklamadan bir süre sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Doha'ya gitti. Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelere katıldı.

Netanyahu ile görüşen Trump, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.



