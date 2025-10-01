Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok

Genişletilen soruşturma, her iki grubun da arasında köprü pozisyonunda olan ve ev hapsi verilen isim olan Can Grubu 'nun medya yatırımlarını yöneten Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ 'ın ifadesine SABAH ulaştı. Geçtiğimiz günlerde yakalanan ve tutuklanan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can verdiği ifadede, Ciner Holding 'den Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu medya grubunun alımıyla ilgili " Medya şirketlerinin alım sürecini Mehmet Kenan Tekdağ organize etti. Bu medya şirketlerini almam için de bana baskı yaptı" diyerek topu Tekdağ'a atmıştı.

Aylık gelirini 1 milyon lira olarak belirten Tekdağ'a, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinde Doğal Yaşam İnşaat isimli şirket hakkında bildikleri soruldu. Tekdağ, "Benim Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Ciner Yayın Holding'in hisselerinin sahibi olan Park Holding'den satın alan şirkettir. Bu işlemi satıcı taraf olan Park Holding'in Hukuk Başmüşaviri olarak ben yürüttüm" ifadelerini kullandı. Satış işleminin toplamda 575 milyon dolara gerçekleştiğini aktaran Tekdağ, " 300 artı 50 milyon dolar peşin olarak ödendi ve ödeme tamamlanınca da hisseler devredildi. Kalan tutarın 50 milyon doları 31 Aralık tarihinde ödenecek. Geri kalan da satışın onaylandığı tarihten itibaren bir yıl sonraki vadede tahmini olarak 2026 yılının mayıs ya da haziran ayları gibi ödenecek" diye konuştu. Kemal Can 'ın kendisine Ciner Yayın Holding'i almak istediğini ilettiğini belirten Tekdağ, " Bu şekilde devir görüşmeleri başladı. Ben devre ilişkin paranın kaynağını bilmiyorum" dedi.

Soruşturma birimleri, satış işleminde hisselerin devrine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi'nde herhangi bir ilan tespit edilmediğini fark etti. Sorgusunda bu durum da sorulan Tekdağ, satış işlemiyle ilgili tüm evrakların Rekabet Kurumu'na teslim edildiğini, satışta peşin olarak ödenen 350 milyon doların alıcı tarafından satıcının banka hesabına ödendiğini aktardı. Tekdağ, devir işlemine ilişkin tüm dekontları da gördüğünü öne sürdü.

Tekdağ, operasyondan bir gece önce 10 Eylül günü 20.30 sıralarında özel bir hastaneye yattı. Hastaneye kendisini yeğeni avukat Baran Umut Baycan götürdü. Tekdağ'ın evine gerçekleştirilen operasyon günü kapıda kolluk görevlilerini avukat Baran Umut Baycan karşıladı. Baycan, kolluk görevlilerine Tekdağ'ın rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiğini söyledi. Sorgusunda Tekdağ, "Belki, teskin etmek için evime gitmiş olabilir" dedi.

OPERASYON ÖNCESİ KEMAL CAN İLE BULUŞTU

Tekdağ'ın ifadesinde, Can Holding'in herhangi bir şirketinde hissesi olmadığını, herhangi bir şirketinde yöneticilik yapmadığını iddia ederek "Ticari faaliyetlerini bilmem. Can Holding binasına gitmişliğim yoktur. Ben de bu holdingi ve ona bağlı şirketleri kamuoyunun bildiği kadarıyla bilirim" ifadelerini kullandı.

Tekdağ, yeni yıl itibarıyla Park Holding'e geri dönmeyi düşündüğünü, bu durumu yakın çevresinin de bildiğini ileri sürdü. Kemal Can'la en son operasyondan önceki hafta holding binasında görüştüğünü belirten Tekdağ, "Yapmış olduğumuz görüşmede ticari faaliyetlere ilişkin benim görüşlerimi, nasihatlerimi almak amacıyla Kemal'in gelmesinden ibarettir" dedi.