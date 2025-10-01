Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok

Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi kararı verilen Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Jandarmada susma hakkını kullanan Tekdağ, sorgusunda Ciner Medya'nın Can Holding'e satışını, Park Holding'in Hukuk Başmüşaviri olması nedeniyle kendisinin yürüttüğünü söyledi.
Sabah'ta yr alan habere göre, Can Holding ve bağlı şirketlerini kamuoyunun bildiği kadarıyla tanıdığını iddia eden Tekdağ, satın alma sürecinde kaynağı belirsiz para kullanılmasına dair ise "Ben devre ilişkin paranın kaynağını bilmiyorum" dedi. Satış işleminde hisselerin devrine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi'nde herhangi bir ilan verilmediği ortaya çıkarken, Kenan Tekdağ kendisini gözaltına almaya gelen jandarmaları avukat yeğeninin karşılamasıyla ilgili de çelişkili ifadeler verdi.
CİNER'E TUTUKLAMA KARARI
Can Holding'e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturmada 'kara para aklama', 'kaçakçılık' ve 'dolandırıcılık' suçları kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, şirket yöneticisi Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Geçen pazar soruşturma genişletilerek Ciner Grubu'na uzandı. Ciner Medya'nın Can Holding'e satışında örgütsel faaliyetten elde edilen kara para aklandığı tespit edildi. Ciner Holding patronu Turgay Ciner hakkında yurtdışında olması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner'e ait Park Holding ve bağlı olan 3 şirkete kayyum atanırken, aralarında oğlu Atilla Ciner'in de olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.