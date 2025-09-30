Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı

Habertürk medya grubu (Takvim Foto Arşiv)

KAMU İŞLETMELERİNE RÜŞVETLE ÇÖKTÜ

Ciner'in maden ve enerjideki en önemli adımlarından biri yıllık 5 milyar kilovatsaat üretim gücündeki Çayırhan Termik Santrali'ydi. Santral ve bu santrale yakıt sağlayan kömür ocağı Ciner'e 20 Haziran 2000'de devredildi. Devir işleminin usulsüz olduğu anlaşılınca, belge altında imzası bulunan üç bürokrat rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanmıştı.

Ciner'in yardımcısı Erhan Aygün'ün, ihale sürecinde TEAŞ genel müdürüne 100 bin dolar, yardımcısına 30 bin dolar rüşvet verdiği belgelenmişti. Ciner son yıllarda madencilik alanındaki satın alma hamleleriyle soda külü üretim kapasitesini 9.5 milyon tona çıkardı ve dünyanın sayılı üreticileri arasında girdi. Cam ve kimyasal alanında Eti Soda, Kazan Soda Elektrik ve Park Cam şirketlerini bulunduran Ciner Grubu, Park Denizcilik çatısı altında 1997 yılından beri Hopa Limanı'nı işletiyor.