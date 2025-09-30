Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı

Can Holding'e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında 'kara para aklama', 'kaçakçılık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, şirket yöneticisi Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Şirket sahiplerinden Mehmet Şakir Can firari olarak aranırken, operasyonda Can Holding'e ait 121 şirkete el konulmuştu.
CİNER'İN OĞLU DA GÖZALTINDA
Soruşturma, 11 Eylül'de Can Holding'e yönelik operasyonun ardından önceki gün Ciner Holding'e sıçradı. Savcılık, Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, Ciner Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarının, Can Holding'e satışında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğunu saptadı. Ciner Grubu'na ait Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik Üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yapılan eşzamanlı operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Yurtdışında olan Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında, Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş, Ömer Çatal, Hacı Mustafa Kıraç, Çiğdem Yılmaz ve Gökhan Şen gözaltına alındı.