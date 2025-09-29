Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında

Can ve Ciner'e operasyon (Takvim.com.tr)

Açıklamada "Mevcut soruşturmada şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu, ayrıca suça konu eylemlerin şüpheli Turgay Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de benzer şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edildiği" yer aldı.

12 ŞİRKET YÖNETİCİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde 28 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyonel çalışma yapıldığını, bu çalışma kapsamında Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 12 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işleminin tatbik edildiğini belirtti.