Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında

Can Holding soruşturması kapsamında, CİNER Gruba ait Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yapılan eş zamanlı operasyondan tüm şüpheliler gözaltına alındı.
CAN HOLDİNG SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Can Holding" yetkilileriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal arlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları yönünden inceleme başlattı.
TURGAY CİNER'E YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanırken, Habertürk ve Show TV'nin eski sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Turgay Ciner'e yönelik başlatılan soruşturmanın detaylarını paylaştı.
Başsavcılığın açıklamasında, Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve CİNER Grubu çatısı altında faaliyet gösteren CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarını satın aldığını beyan ettiği kaydedildi.
'KARA PARA' AKLANDI
Başsavcılık, "Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır" diyerek, yurtdışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi
BİRÇOK ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Turgay Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere de İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TMSF yönetim kayyumu olarak atandı.