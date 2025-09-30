Başkan Erdoğan'dan 500 bin konut müjdesi

Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası çarpıcı mesajlar verdi:

"Sayın Trump'la yaptığımız görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğimize inanıyorum.

ZİYARETİMİZİ KÖTÜLEMESİNİN NEDENİ ÇOK BAŞARILI GEÇMESİDİR

Siyasetçisiyle, gazetecisiyle muhalefetin cinnet halinde ABD ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının nedeni, ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmesidir.

(THY) uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. İhtiyacı belirleyecek, planlama yapacak, müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız.

Ne küresel Siyonist lobinin baskılarına 'eyvallah' ediyoruz ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz.

Düne kadar 'Bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, Libya'dan, Somali'den' diyen vicdansızların bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur.

Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, üç çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız.

Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de bin hakim ve savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz."