Baraj doluluk oranları İSTANBUL | 30 Eylül baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Alibey, Istrancalar, Ömerli, Terkos...

Megakente su sağlayan barajların toplam doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekim'in ilk haftası da Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmini raporuna göre megakent genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Yağışların baraja etkisi merak edilirken 30 Eylül baraj doluluk oranları sorgulanıyor. İşte İSKİ'den gelen son veriler...
30 Eylül 2025 baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 30 Eylül sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 28.82 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
- Ömerli Barajı %20,31
- Darlık Barajı %43,42
- Elmalı Barajı %50,68