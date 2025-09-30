Baraj doluluk oranları İSTANBUL | 30 Eylül baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Alibey, Istrancalar, Ömerli, Terkos...

Megakente su sağlayan barajların toplam doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekim'in ilk haftası da Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmini raporuna göre megakent genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Yağışların baraja etkisi merak edilirken 30 Eylül baraj doluluk oranları sorgulanıyor. İşte İSKİ'den gelen son veriler...