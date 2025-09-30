Kadraj Galeri Kadraj İkon Balkan soğukları sert esiyor! Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağmur hangi illerde devam edecek? İstanbul, Ankara...

Balkan soğukları sert esiyor! Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağmur hangi illerde devam edecek? İstanbul, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece birden düşeceğini duyurdu. Serin ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtilirken, 4 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. İstanbul'da ise dün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Peki bugün megakentte yağış devam edecek mi, hangi illerde kuvvetli sağanak bekleniyor? İşte 30 Eylül 2025 hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 07:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde hava durumu yağışlı ve serin seyredecek. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimler yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girdi.

Geniş Alanda Sağanak ve Gökgürültülü Sağanak Bekleniyor

Ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde zaman zaman yoğun bulut geçişleri görülecek. Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz'in büyük kısmı, İç Anadolu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Güneydoğu Anadolu'nun batısında da yağışlar kendini gösterecek. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

4 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'da gün boyunca sağanak ve yer yer kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.