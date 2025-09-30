Balkan soğukları sert esiyor! Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağmur hangi illerde devam edecek? İstanbul, Ankara...

Geniş Alanda Sağanak ve Gökgürültülü Sağanak Bekleniyor

Ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde zaman zaman yoğun bulut geçişleri görülecek. Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz'in büyük kısmı, İç Anadolu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.