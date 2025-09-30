Balkan soğukları sert esiyor! Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağmur hangi illerde devam edecek? İstanbul, Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece birden düşeceğini duyurdu. Serin ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtilirken, 4 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. İstanbul'da ise dün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Peki bugün megakentte yağış devam edecek mi, hangi illerde kuvvetli sağanak bekleniyor? İşte 30 Eylül 2025 hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 30.09.2025 07:01