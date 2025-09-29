Ciner Grubu’na operasyon: Turgay Ciner hakkında yakalama kararı! Şirketlerine kayyum atandı

Soruşturma kapsamında, Can Holding'in 22 Aralık 2024'te imzaladığı Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile Ciner Grubu'na bağlı medya kuruluşlarının satın alındığı belirlendi. Bu kapsamda Show TV, Habertürk Gazetecilik, HT Spor, Kanal 1, Ciner Dijital Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon, C Yapım Prodüksiyon ve diğer medya şirketlerinin satış ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti çerçevesinde aklama şüphesi bulunduğu tespit edildi.

Bu bulgular üzerine, yurtdışında olduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

Park Holding ve Bağlı Şirketlere Kayyum Ataması

Soruşturma sadece medya şirketleriyle sınırlı kalmadı. Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding A.Ş., Silopi Elektrik Üretim A.Ş., AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş. ve Zeyfa İthalat İhracat A.Ş. hakkında da inceleme yapıldı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla bu şirketlere TMSF kayyımı atanmasına hükmedildi.

Savcılık, söz konusu şirketlerde de benzer yöntemlerle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik faaliyetlerin yürütüldüğünü belirledi.

28 Eylül'de Operasyon: 12 Gözaltı

Tespitlerin ardından 28 Eylül 2025 tarihinde Park Holding ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Operasyonda Park Holding A.Ş., Silopi Elektrik Üretim A.Ş. ve AFC İthalat A.Ş.'nin yöneticisi konumundaki 12 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.