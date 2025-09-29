Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü! 100 bin kişilik izdiham...

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yaklaşık 50 kuruluşun ortak organizasyonuyla, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek amacıyla "Tüm gözler Gazze'de" temasıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe 100 bini aşkın kişi katıldı. Eyalet Başbakanlığı önünde toplanan katılımcılar, Federal Meclis önünden geçerek Berlin'in sembollerinden Grosser Stern Meydanı'na yürüdü. Protestocular, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmasını, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi. Yürüyüşte, "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin" ve "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor" sloganları atıldı, "Gazze'deki katliamı durdurun", "Soykırıma hayır", "İsrail'i durdurun" yazılı pankartlar açıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarında 66 bin kişi hayatını kaybetti