"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki "savaş" giderek şiddetleniyor...
Parti içi muhalefet ve tartışmalı atamalarla sarsılan ana muhalefette, Gürsel Tekin, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu.
"ÇOK ZIPLADIN HADDİNİ AŞTIN"
CHP'nin Adapazarı ilçe kongresinde konuşan Ali Mahir Başarır'ın "Buradan partimize darbe yapmak isteyen harici ve dahili hainlere seslenmek isterim; biz 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'na binen ya istiklal ya ölüm diyen Gazi Mustafa Kemal'in partisiyiz." ve "Direndik ve il başkanlığı katına o alçağı sokmadık." sözlerine Gürsel Tekin'den sert tepki geldi.
"Çok zıpladın haddini aştın" diyen Gürsel Tekin,
"Sen Bandırma Vapuru'na değil, Aziz İhsan Aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın; şimdi anladığın dilden konuşma sırası bizde…
Günlerdir kirli medyanız ve trollerinizle saldırıyorsunuz.
Savaş meydanlarında kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak için susmayı tercih ettik. İftiralarınıza, alçakça hakaretlerinize rağmen sükûnetimizi koruduk. Ama siz saldırmaya, çamur atmaya, iftira üretmeye devam ettiniz.
El mi yaman, bey mi?"
O zaman hodri meydan!
diyerek yeni kaosun fitilini resmen ateşledi.
"AĞZINIZDAN DÖKÜLENLER LAĞIM OLMUŞ"
Tepkisine devam eden Gürsel Tekin,
"Hadi ailenizden terbiye ve töre öğrenmediniz, Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesini de mi hiç duymadınız?
"Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim" derler…
Sizinkiler: itirafçılar, iftiracılar, karanlık odaklar.
O yüzden ağzınızdan dökülenler çamur değil, lağım olmuş!
CHP terbiyesi susmak değil, yeri geldiğinde dimdik konuşmaktır."
Ama unutmayın:
Biz susunca sustuğumuzu sandınız.
dedi.