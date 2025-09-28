"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...

Gürsel Tekin ve Ali Mahir Başarır arasındaki tansiyon yüksekken bir açıklama da CHP'li Barış Yarkadaş'dan geldi. Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah kimseyi sizin düştüğünüz çukura düşürmesin. "Acaba nerede ne patlayacak?" diye korkuyla yaşıyorsunuz. " diyerek şu ifadeleri kullandı:

AZİZ İHSAN AKTAŞ'ın, ERTAN YILDIZ'ın, ADEM SOYTEKİN'in ve bilumum itirafçının arkadaşları kongrelerde yine tek kale maç yapıyor; akıllarınca rol kesiyor; zıpladıkça zıplıyorlar… Aslında size cevap vermeye bile değmez Aziz İhsan'ın arkadaşları… Sizin muhatabınız Aziz İhsan ve onun ithamlarıdır… Cevap vermek yerine hedef şaşırtmaya çalışıyor ve avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz. Neden mi? Nedeni çok basit! Çünkü SUÇLULARIN TELAŞI içindesiniz! Çok bağırarak suçlarınızın üstünü örtebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Allah kimseyi Aziz İhsan'ın suçlarına ortak olacak hale düşürmesin… Allah kimseyi Adem Soytekin'e cevap veremeyecek hale getirmesin… Allah kimseyi sizin düştüğünüz çukura düşürmesin… Tek bir gece bile huzur içinde uyuyamıyorsunuz. Tek bir gününüz bile neşe içinde geçmiyor.. "Acaba nerede ne patlayacak?" diye korkuyla yaşıyorsunuz. Çünkü suçlarınızı en iyi siz biliyorsunuz! 102 yıllık çınarımızın yapraklarını sararttınız. O çınara pisliklerinizi bulaştırdınız. Şimdi pisliklerinizi örtmek için bağırıyor çağırıyor, çırpındıkça çırpınıyorsunuz. Bu neyin telaşı? Bu neyin korkusu? Bağırtın daha çok bağırın… Bataklığa gömülürken elini havaya kaldırıp feryat edenlere benziyorsunuz. Sizi acıyarak ve iğrenerek izliyoruz.