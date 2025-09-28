"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...

PODCAST CANLI YAYIN

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. Parti içi muhalefet ve tartışmalı atamalarla çalkalanan CHP’de tansiyon bu kez Gürsel Tekin ile Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında yükseldi. Başarır’ın Adapazarı kongresinde yaptığı “harici ve dahili hainler” çıkışı ile “il başkanlığı katına o alçağı sokmadık” sözleri, Gürsel Tekin’i adeta çileden çıkardı. “Çok zıpladın, haddini aştın” diyerek rest çeken Tekin, “Sen Bandırma Vapuru’na değil, Aziz İhsan Aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın” ifadeleriyle sert karşılık verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki "savaş" giderek şiddetleniyor...

Parti içi muhalefet ve tartışmalı atamalarla sarsılan ana muhalefette, Gürsel Tekin, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu.

"ÇOK ZIPLADIN HADDİNİ AŞTIN"

CHP'nin Adapazarı ilçe kongresinde konuşan Ali Mahir Başarır'ın "Buradan partimize darbe yapmak isteyen harici ve dahili hainlere seslenmek isterim; biz 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'na binen ya istiklal ya ölüm diyen Gazi Mustafa Kemal'in partisiyiz." ve "Direndik ve il başkanlığı katına o alçağı sokmadık." sözlerine Gürsel Tekin'den sert tepki geldi.

"Çok zıpladın haddini aştın" diyen Gürsel Tekin,

"Sen Bandırma Vapuru'na değil, Aziz İhsan Aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın; şimdi anladığın dilden konuşma sırası bizde…

Günlerdir kirli medyanız ve trollerinizle saldırıyorsunuz.
Savaş meydanlarında kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak için susmayı tercih ettik. İftiralarınıza, alçakça hakaretlerinize rağmen sükûnetimizi koruduk. Ama siz saldırmaya, çamur atmaya, iftira üretmeye devam ettiniz.

El mi yaman, bey mi?"
O zaman hodri meydan!

diyerek yeni kaosun fitilini resmen ateşledi.

"AĞZINIZDAN DÖKÜLENLER LAĞIM OLMUŞ"

Tepkisine devam eden Gürsel Tekin,

"Hadi ailenizden terbiye ve töre öğrenmediniz, Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesini de mi hiç duymadınız?

"Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim" derler…
Sizinkiler: itirafçılar, iftiracılar, karanlık odaklar.
O yüzden ağzınızdan dökülenler çamur değil, lağım olmuş!

CHP terbiyesi susmak değil, yeri geldiğinde dimdik konuşmaktır."
Ama unutmayın:
Biz susunca sustuğumuzu sandınız.

dedi.

Gürsel Tekin ve Ali Mahir Başarır arasındaki tansiyon yüksekken bir açıklama da CHP'li Barış Yarkadaş'dan geldi. Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah kimseyi sizin düştüğünüz çukura düşürmesin. "Acaba nerede ne patlayacak?" diye korkuyla yaşıyorsunuz. " diyerek şu ifadeleri kullandı:

AZİZ İHSAN AKTAŞ'ın,

ERTAN YILDIZ'ın,

ADEM SOYTEKİN'in ve bilumum itirafçının arkadaşları kongrelerde yine tek kale maç yapıyor; akıllarınca rol kesiyor; zıpladıkça zıplıyorlar…

Aslında size cevap vermeye bile değmez Aziz İhsan'ın arkadaşları…

Sizin muhatabınız Aziz İhsan ve onun ithamlarıdır…

Cevap vermek yerine hedef şaşırtmaya çalışıyor ve avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz.

Neden mi?

Nedeni çok basit!

Çünkü SUÇLULARIN TELAŞI içindesiniz!

Çok bağırarak suçlarınızın üstünü örtebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Allah kimseyi Aziz İhsan'ın suçlarına ortak olacak hale düşürmesin…

Allah kimseyi Adem Soytekin'e cevap veremeyecek hale getirmesin…

Allah kimseyi sizin düştüğünüz çukura düşürmesin…

Tek bir gece bile huzur içinde uyuyamıyorsunuz.

Tek bir gününüz bile neşe içinde geçmiyor..

"Acaba nerede ne patlayacak?" diye korkuyla yaşıyorsunuz.

Çünkü suçlarınızı en iyi siz biliyorsunuz!

102 yıllık çınarımızın yapraklarını sararttınız. O çınara pisliklerinizi bulaştırdınız.

Şimdi pisliklerinizi örtmek için bağırıyor çağırıyor, çırpındıkça çırpınıyorsunuz.

Bu neyin telaşı?

Bu neyin korkusu?

Bağırtın daha çok bağırın…

Bataklığa gömülürken elini havaya kaldırıp feryat edenlere benziyorsunuz.

Sizi acıyarak ve iğrenerek izliyoruz.

