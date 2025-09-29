PODCAST CANLI YAYIN

CHP’de ‘’alçak’’ tartışması! Gürsel Tekin’den Ali Mahir Başarır’a: "Çok zıpladın haddini aştın"

CHP’deki şaibeli kurultay ve kongre tartışmaları partiyi adeta iç savaşa sürükledi. İl Başkanlığı'na atanan ve partiden yargısız infazla ihraç edilen Gürsel Tekin, kendisini hain ilan ederek hedef alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı topa tuttu. Tekin, "Dünyanın en alçakları; belediye müteahhitleriyle el ele verip bu ülkenin kaynaklarını iç edenlerdir. Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın. Sen Bandırma Vapuru’na değil, Aziz İhsan Aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın." diyerek yolsuzluk çetesini savunan Başarır'a sert tepki gösterdi.

