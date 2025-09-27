Çocukları olmasa da koruyucu aile oldular

Konya'da Mustafa Sarısu ve ev hanımı eşi Şükriye Sarısu'nun (39) çocukları olmadı. 16 yıl önce "Yetim kalmış öksüz çocuğum" adlı şiirden çok etkilenen Mustafa Sarısu, eşine evlat edinmek istediğini söyledi. Eşi de kabul etti. Önce Nazlı'yı ardından da Nazlı'nın bir kardeş istemesi üzerine 12 yıl önce de Özgür'ün koruyucu ailesi oldu. Çekirdek aile olarak mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürdüklerini belirten Mustafa Sarısu, "Çocukların anne-baba kardeş duygusunu tatmasını istiyoruz. Her çocuğun bir aileye ihtiyacı vardı. Bu o çocuğun hakkıdır bunu kimse elinden alamaz. Biz daha çok çocuğun aile ortamında büyümesini istiyoruz" dedi. Şükriye Sarısu ise, "Evimizin güneşi gelecek dedik ve öylede oldu. Herkese tavsiye ediyoruz. Onlara ne güzel bir duygu olduğunu anlatıyoruz. Yakın çevremizden de koruyucu aileler olanlar oldu" diye konuştu