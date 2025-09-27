CANLI YAYIN | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan New York'ta önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde basın toplantısı düzenliyor.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları...

TRUMP'A TÜRKİYE DAVETİ

Ziyaretler son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ı hem ikili ziyaret için hem de gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında ülkemize davet ettiler. Görüşmede CAATSA yaptırımları gibi ilişkilerimizi daha da güçlendirmemizin önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı.