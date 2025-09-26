Esrarengiz ölüm! Ceset hala kayıp

Fransa, televizyon dizilerini aratmayan bir cinayet davasına kilitlendi. 38 yaşındaki Fransız ressam ve dekoratör Cedric Jubillar, 15 Adalık 2020'de kıskançlık nedeniyle eşi Delphine'i öldürmekle suçlandı. Soruşturma dosyasına göre Cedric, eşinin hareketlerini ve kredi kartı ile yaptığı alışveriş listesini takip etti. Eşinin otel rezervasyonlarını ve iç çamaşırı alışverişlerini de ortaya çıkaran Cedric, bir arkadaşına, "Bıktım, onu öldüreceğim" dediği öne sürüldü. Talihsiz kadının cesedinin bulunamaması, olayın gizemini daha da arttırdı.