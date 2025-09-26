26 Eylül Diyanet Cuma hutbesini yayımladı! İşte bu haftanın hutbe konusu

Diyanet İşleri Başkanlığı , 26 Eylül 2025 Cuma hutbesinin detaylarını paylaştı. Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde okunacak hutbede bu hafta, Müslümanların kardeşlik duygularını pekiştirmesi, birlik ve beraberliğin korunması ile manevi değerlerin günlük hayatta yaşatılması gerektiği vurgulanacak. Cuma namazı öncesinde okunacak hutbenin güncel mesajlarıyla toplumun her kesimine hitap etmesi bekleniyor.

PEYGAMBERİMİZ (S.A.S), CAMİ VE NAMAZ

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın temel esaslarından biri de namazdır. Namaz, Cenâb-ı Hakk'ın bütün peygamberlere ve ümmetlerine emrettiği bir ibadettir. Namaz; dinin direği, müminin miracı, imanın hayata yansımasıdır. Huzurun, teslimiyetin ve kulluğun tezahürüdür. Rükün, şart ve adabına riayet edilerek kılınan namaz; nefsimizi terbiye eder. Ömrümüze bereket katar. Evlerimize huzur verir. Bizleri dünyevi hırs ve gösterişten korur. Yorgun ruhlarımızı dinlendirir. Zorluklara ve sıkıntılara karşı sabretmeyi öğretir.

Aziz Müminler!

Namaz, sadece belirli hareketlerden ibaret değildir; o, hayatımıza yön veren, bizi istikamet üzere sabit tutan bir yol haritasıdır. Nitekim bizler; namaza başlarken 'İftitah Tekbiri' alır, Allah'tan başka ilah olmadığını dile getiririz. 'Kıyam' ile hakkın yanında batılın karşısında duracağımızı, zulme ve zalime asla rıza göstermeyeceğimizi beyan ederiz. 'Kıraat' ile Kur'an-ı Kerim'i okur, onun çağları aşan mesajlarını hayatımızın her alanına aktaracağımızı ifade ederiz. 'Rükû' ile Allah'tan başkasının önünde eğilmeyeceğimizi izhar ederiz. 'Secde' ile Rabbimize olan yakınlığımızın huzur ve mutluluğuna varırız. 'Selâm' ile elimizden ve dilimizden kimseye zarar gelmeyeceğinin güvenini veririz.