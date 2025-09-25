New York’ta tarihi temaslar: Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği hafızalara kazındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik mesajlar verdi, peş peşe diplomasi trafiği yürüttü. BM kürsüsünden Gazze'deki soykırıma dikkat çeken Başkan Erdoğan, dünya liderlerini Filistin halkının yanında dimdik durmaya çağırdı. New York ve Washington'da çok sayıda liderle bir araya gelen Erdoğan, Filistin meselesi başta olmak üzere ikili ilişkiler, enerji, savunma sanayii ve küresel sorunları ele aldı. İşte Başkan Erdoğan'ın kritik ABD ziyaretinden öne çıkan detaylar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) BM Genel Kurulu başta olmak üzere birçok toplantıya katıldı, ülke liderleri ve uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisiyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde, 22 Eylül'de Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı.

Başkan Erdoğan, konferansta, Amerika ile enerji ve savunma sanayi işbirliğini öncelikli alanlar olarak gördüklerini belirterek, "Değerli dostum Başkan Trump ile 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor." dedi.

Başkan Erdoğan, BM'de düzenlenen Filistin Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansa da katıldı.

Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlıklarını üstlendiği konferansta konuşan Başkan Erdoğan, "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini, hızlandırmasını diliyorum. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında ilk olarak Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, daha sonra Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü. İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde önemli role sahip olduğunu söyledi.

Bilhassa enerji ve savunma sanayisi alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu, bu fırsatları değerlendirmek ve ilişkileri derinleştirmek için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Erdoğan, gelecek dönemde işbirliğini kuvvetlendirmek için iki ülke arasındaki temasları artırmanın fayda sağlayacağını vurguladı.

Görüşmede, Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i tebrik etti.