New York’ta tarihi temaslar: Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği hafızalara kazındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik mesajlar verdi, peş peşe diplomasi trafiği yürüttü. BM kürsüsünden Gazze'deki soykırıma dikkat çeken Başkan Erdoğan, dünya liderlerini Filistin halkının yanında dimdik durmaya çağırdı. New York ve Washington'da çok sayıda liderle bir araya gelen Erdoğan, Filistin meselesi başta olmak üzere ikili ilişkiler, enerji, savunma sanayii ve küresel sorunları ele aldı. İşte Başkan Erdoğan'ın kritik ABD ziyaretinden öne çıkan detaylar.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) BM Genel Kurulu başta olmak üzere birçok toplantıya katıldı, ülke liderleri ve uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisiyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde, 22 Eylül'de Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı.
Başkan Erdoğan, konferansta, Amerika ile enerji ve savunma sanayi işbirliğini öncelikli alanlar olarak gördüklerini belirterek, "Değerli dostum Başkan Trump ile 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor." dedi.
Başkan Erdoğan, BM'de düzenlenen Filistin Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansa da katıldı.
Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlıklarını üstlendiği konferansta konuşan Başkan Erdoğan, "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini, hızlandırmasını diliyorum. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında ilk olarak Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, daha sonra Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü. İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde önemli role sahip olduğunu söyledi.
Bilhassa enerji ve savunma sanayisi alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu, bu fırsatları değerlendirmek ve ilişkileri derinleştirmek için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Erdoğan, gelecek dönemde işbirliğini kuvvetlendirmek için iki ülke arasındaki temasları artırmanın fayda sağlayacağını vurguladı.
Görüşmede, Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i tebrik etti.
Başkan Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile de bir araya geldi.
Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.
İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirten Başkan Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.
Başkan Erdoğan, Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde, yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemli olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti.
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından verilen akşam yemeğine katılan Başkan Erdoğan, burada ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türk-Amerikan ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde ilerletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN BM KÜRSÜSÜNDEN DÜNYA LİDERLERİNE SESLENDİ
Başkan Erdoğan, New York'taki temaslarının ikinci gününde BM Genel Kurulu'na hitap etti.
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının büyük bölümünü Filistin'e, Gazze'de devam eden soykırıma ayırdı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ile dünyanın muhtelif bölgelerindeki çözüm bekleyen sorunlar da vardı.
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, şunları söyledi:
"Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez, Gazze'de bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır. İsrail, Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmıyor, Suriye'ye, İran'a, Yemen'e, Lübnan'a saldırılar düzenleyerek bölge barışını da tehdit ediyor."
Gazze'de yaşanan soykırımı bölgeden fotoğraflarla anlatan ve dünya liderlerine seslenen Başkan Erdoğan, "Gün bugündür. Gün, insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür. Halklarınız Gazze'deki barbarlığa tepki gösterirken, gelin sizler de adım adım cesaretinizi gösterin. Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze'ye karşı insanlık görevinizi yerine getirin." dedi.
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı. BM sisteminde revizyon ihtiyacının son yıllarda net bir biçimde ortaya çıktığını aktaran Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini, dünya barışının korunmasının öneminin son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalarda daha iyi anlaşıldığını kaydetti.
Başkan Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.
İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.