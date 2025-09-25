Daltonlar'a infaz! Caner Koçer'in sağ kolu Furkan Yavuz öldürüldü iddiası! İspanyol basını: Casperlar yapmış olabilir

İspanya'da öldürülen 'Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'in sağ kolu Furkan Yavuz'un, Belçika'nın Binche kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü iddia edildi.
İspanyol basınına yansıyan haberde, geçtiğimiz yaz İspanya'da mafya hesaplaşmalarına adı karışan Furkan Yavuz'un, Ağustos ayında Torrevieja'da infaz edilen Caner Koçer'in ardından Belçika'ya dönerek çete faaliyetlerini yeniden organize etmeye çalıştığı ancak Binche'de uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü öne sürüldü.
'CASPERLAR' – 'DALTONLAR' HESAPLAŞMASI MI?
"Daltonlar" suç örgütünün söz yöneticilerinden Koçer ve Yavuz, Temmuz ayında İspanya'nın Estepona kentinde yaşanan bir saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Fakat 4 Ağustos'ta Koçer, Torrevieja'da infaz edilmiş ve bu olayın rakip çete olduğu söylenilen "Casperlar" aldı suç örgütünün intikam amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. İspanyol basını bu infazın da Casperlar suç örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı.