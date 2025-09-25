Daltonlar'a infaz! Caner Koçer'in sağ kolu Furkan Yavuz öldürüldü iddiası! İspanyol basını: Casperlar yapmış olabilir

Yetkililer hem Belçika hem de İspanya 'da ortak soruşturma yürütüyor. Polis, saldırıların çete içi hesaplaşmayla mı yoksa rakip gruplar arasındaki çatışmalarla mı bağlantılı olduğunu belirlemeye çalışıyor.

Furkan Yavuz (Sosyal Medya)

NE OLMUŞTU?

'Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'nın Torrevieja kentinde sokak ortasında infaz edilmişti. 30 yaşındaki Koçer, kafelerin bulunduğu işlek bir caddede pusuya düşürülerek altı kurşunla vurulmuştu. İspanyol basını, suikastın profesyonelce planlandığını öne sürmüştü. Telecinco, cinayet sonrası iki tetikçi ve bir şoför olmak üzere üç saldırganın kısa sürede yakalandığını aktarmıştı.