Belçika son dakika... Daltonlar çetesi liderine silahlı saldırı anı kamerada! Furkan Yavuz öldü mü?

Belçika’da suç dünyasını sarsan saldırı... Daltonlar Suç Örgütü’nün kilit ismi Caner Koçer’in sağ kolu Furkan Yavuz silahlı saldırıya uğradı. Yavuz’un öldüğü iddia edilirken, infazın Casperlar suç örgütünün işi olabileceği öne sürüldü. Kamera kayıtları saldırının dehşetini gözler önüne serdi.

Daltonlar Furkan Yavuz ismi yeniden gündemde. İspanya'da öldürülen Caner Koçer'in sağ kolu olarak bilinen Furkan Yavuz Belçika'nın Binche kentinde silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası "Furkan Yavuz öldü mü?" sorusu merak konusu oldu. İspanyol basını, saldırının arkasında rakip çete Casperlar'ın olabileceğini yazdı.

Furkan Yavuz (Sosyal Medya)

İspanyol basınına yansıyan haberde, geçtiğimiz yaz İspanya'da mafya hesaplaşmalarına adı karışan Furkan Yavuz'un, Ağustos ayında Torrevieja'da infaz edilen Caner Koçer'in ardından Belçika'ya dönerek çete faaliyetlerini yeniden organize etmeye çalıştığı ancak Binche'de uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü öne sürüldü.

Daltonlar-Casperlar hesaplaşması mı?

"Daltonlar" suç örgütünün söz yöneticilerinden Koçer ve Yavuz, Temmuz ayında İspanya'nın Estepona kentinde yaşanan bir saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Fakat 4 Ağustos'ta Koçer, Torrevieja'da infaz edilmiş ve bu olayın rakip çete olduğu söylenilen "Casperlar" aldı suç örgütünün intikam amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. İspanyol basını bu infazın da Casperlar suç örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı.

Furkan Yavuz (Sosyal Medya)

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Belçika'daki saldırının ardından, saldırganların polisten kaçmaya çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Daltonlar Suç Örgütü sözde üst düzey yöneticisi Caner Koçer (Sosyal Medya)

Görüntülerde, silahlı kişilerin organize bir şekilde kaçış araçlarına yöneldiği ve olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

Saldırı faillerinin ilk görüntüleri (Sosyal medya)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer hem Belçika hem de İspanya'da ortak soruşturma yürütüyor. Polis, saldırıların çete içi hesaplaşmayla mı yoksa rakip gruplar arasındaki çatışmalarla mı bağlantılı olduğunu belirlemeye çalışıyor.

Furkan Yavuz (Sosyal Medya)

NE OLMUŞTU?
'Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'nın Torrevieja kentinde sokak ortasında infaz edilmişti. 30 yaşındaki Koçer, kafelerin bulunduğu işlek bir caddede pusuya düşürülerek altı kurşunla vurulmuştu. İspanyol basını, suikastın profesyonelce planlandığını öne sürmüştü. Telecinco, cinayet sonrası iki tetikçi ve bir şoför olmak üzere üç saldırganın kısa sürede yakalandığını aktarmıştı.

