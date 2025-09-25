Başkan Erdoğan'dan Blair House çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ve devlet başkanlarının konakladığı Blair House'da çalışanlarla bir araya geldi. Erdoğan, Blair House'un anı defterini imzaladıktan sonra Emine Erdoğan ile birlikte çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN WASHİNGTON'DAN AYRILDI
ABD temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan, Washington'dan ayrıldı. Erdoğan'ı, Joint Base Andrews Havalimanı'ndan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da ABD'den ayrıldı.