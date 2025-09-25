Başkan Erdoğan'dan Blair House çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ve devlet başkanlarının konakladığı Blair House'da çalışanlarla bir araya geldi. Erdoğan, Blair House'un anı defterini imzaladıktan sonra Emine Erdoğan ile birlikte çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.