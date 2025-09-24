PODCAST CANLI YAYIN

Türk vatandaşlığı için muvazaalı satış yapan çete çökertildi! 106 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "muvazaalı gayrimenkul satışı yapan" organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "muvazaalı gayrimenkul satışı yapan" organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan" organize suç örgütü çökertildi. 106 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Göçmen Kaçakçılığı, Suçtan Elde Edilen Mal Varlığını Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik suçlarına yönelik yaptığımız operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık. Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu. Valimizi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğümüzü, MASAK çalışanlarını ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

