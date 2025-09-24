CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı

Belediye önünde toplanan işçiler, tepkilerini dile getiren sloganlar atıp dövizler taşıdı.

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 Nolu Şube Başkanı Ali Sönmez, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını ancak sözleşmenin bazı maddelerinin uygulanmadığını söyledi.

İŞTEN ÇIKARMALAR YAPILACAK

Sönmez, "Maltepe Belediyesi işçileri olarak tüm müzakerelerimize rağmen zamanında ve gününde ücretlerin ödenmesini, toplu sözleşmelerin uygulanmayan maddelerinin uygulanmasına dair müzakere ile bu süreci sürdürmeye çalıştık. İşçiyi külfet olarak gören bir süreci tüm Türkiye'de belediye işçilerinin gördüğü gibi Maltepe Belediyesi işçileri de görüyor. Kamu hizmetlerinin yapılmamasının nedeni işçilermiş gibi bir algıyla karşı karşıyayız. Birçok belediyede işçi fazlalığı gerekçe gösterilerek işten çıkarma yapıldı. Burada da yapılmak istenen şey bu." dedi.