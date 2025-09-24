PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı

CHP’li belediyeler grevler, maaş krizleri ve çöp dağlarıyla gündemden düşmezken, son örnek Maltepe’de yaşandı. Maaşlarını alamayan ve toplu iş sözleşmesi maddelerinin uygulanmadığını söyleyen belediye işçileri, belediye önünde eylem yaparak tepkilerini dile getirdi. Sendika temsilcileri 29 işçinin işten çıkarıldığını açıklarken, işçiler haklarının gasp edilmesine karşı "Bunu asla kabul etmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çöp dağları, grevler ve krizlerle gündeme gelmeye devam ediyor.

MALTEPE BELEDİYESİ'NDE MAAŞ KRİZİ
Maltepe Belediyesi işçileri, maaşlarını zamanında alamadıkları ve toplu iş sözleşmesinin bazı maddelerinin uygulanmadığı gerekçesiyle gösteri yaptı.

Belediye önünde toplanan işçiler, tepkilerini dile getiren sloganlar atıp dövizler taşıdı.

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 Nolu Şube Başkanı Ali Sönmez, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını ancak sözleşmenin bazı maddelerinin uygulanmadığını söyledi.

İŞTEN ÇIKARMALAR YAPILACAK
Sönmez, "Maltepe Belediyesi işçileri olarak tüm müzakerelerimize rağmen zamanında ve gününde ücretlerin ödenmesini, toplu sözleşmelerin uygulanmayan maddelerinin uygulanmasına dair müzakere ile bu süreci sürdürmeye çalıştık. İşçiyi külfet olarak gören bir süreci tüm Türkiye'de belediye işçilerinin gördüğü gibi Maltepe Belediyesi işçileri de görüyor. Kamu hizmetlerinin yapılmamasının nedeni işçilermiş gibi bir algıyla karşı karşıyayız. Birçok belediyede işçi fazlalığı gerekçe gösterilerek işten çıkarma yapıldı. Burada da yapılmak istenen şey bu." dedi.

"BUNU ASLA KABUL ETMİYORUZ"
Belediyenin önceki günlerde işçilere, 29 kişinin işten çıkarıldığını, bunlardan 19'unun sendika disiplin kurulu süreci işletilerek atıldığını bildiren bir mesaj gönderdiğini aktaran Sönmez, "10 kişinin akıbeti yok. İş güvenliğimize asla dokundurtmayacağız. Disiplin kurulu işletilmeden, özellikle 3 arkadaşımız sözleşmeleri feshedilerek bir süreç yürütmeye çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

İşçiler adına konuşan Esin Cengiz Çinko da emeklerinin karşılığını almak için sendika çatısı altında mücadele ederek toplu iş sözleşmeleri imzaladıklarını ancak işverenin, kabul ettiği koşulları uygulamadığını ifade etti.

Çinko, "Maltepe Belediyesi çalışanlarının emek gücünü umursamayan uygulamaları reddediyoruz. Çalışanların işten çıkarılma kaygısı ve baskısı altında tutulmasını reddediyoruz, işçilerin yok sayılmalarını reddediyoruz, toplu sözleşme ile kazanılmış haklarımızın hak sahiplerine zamanında verilmemesini reddediyoruz. Sözleşmeyi masada imzalayan, uygulamada üzerini karalayan anlayışı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

