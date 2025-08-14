PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş eylemi! Aylardır ücretlerini alamayan işçiler başkanın kapısına dayandı

CHP’li belediyelerde aylardır maaşlarını alamayan işçiler ayaklanmaya devam ediyor. CHP’li İzmir Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. çalışanları belediye başkanının makam odası önünde eylem yaptı.

Giriş Tarihi:
CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş eylemi! Aylardır ücretlerini alamayan işçiler başkanın kapısına dayandı

İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen maaşları ve birikmiş hak edişleri nedeniyle belediye binası önünde başlattıkları eylemi, belediye başkanının makam odası önüne taşıdı.

CHP'Lİ BAŞKANIN MAKAM ODASI ÖNÜNDE MAAŞ EYLEMİ

Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın makamının önünde toplanarak sloganlarla tepkilerini dile getiren işçiler, ödenmeyen maaşlarının ve yıllardır biriken Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarının yatırılmasını istedi.

İşçiler eylemde (IHA)İşçiler eylemde (IHA)

AYLARDIR MAAŞ ÖDENMİYOR

Kent A.Ş. çalışanlarının, son 5 aydır maaşlarını alamadığı, ödemelerin ise taksitle yapılmaya çalışıldığı öğrenildi. Personel A.Ş.'de ise maaşların her ay geç ve parça parça ödendiği, haziran ayı maaşlarının sadece yüzde 75'inin yatırıldığı, kalan yüzde 25'lik kısmın ise hala ödenmediği öğrenildi. Burada görev yapan işçilerin de 1 yıl önce ödenmesi gereken TİS farklarını beklediği öne sürüldü.

PROTESTOLAR DEVAM EDECEK

Eylemlerini sürdüren işçiler, belediye yönetimi tarafından sorunları çözülene kadar protestolarına devam edeceklerini bildirdi.

CHP’li Karşıyaka Belediyesi otizmli çocukların yüzme dersini iptal etti: Destek yerine engel!CHP’li Karşıyaka Belediyesi otizmli çocukların yüzme dersini iptal etti: Destek yerine engel!
CHP’li Karşıyaka Belediyesi otizmli çocukların yüzme dersini iptal etti: Destek yerine engel!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalar
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti AK Parti'ye katıldı! Aydın'dan 3 yeni isim daha
Takas İstanbul
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "sabotaj" uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Solskjaer'den sürpriz karar! İlk 11'ini belirledi
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Türk Telekom
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e "Murat Kapki ve Mücahit Birinci" yanıtı: CHP yalan iddiaların merkezi oldu
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel'e tepki: Posta güvercini
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk | Putin'den açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Özgür Özel'e yanıt! "Türk siyasetinde örneği yok"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
İsrail’de ordu ile hükümet birbirine girdi! Ben Gvir ve Katz Genelkurmay Başkanını hedef alıyor
Emekliye yüzde 10.56 zam hesabı geldi! Merkez'den SSK,BAĞKUR'a tam isabet tahmin! Ocak 2026'da en düşük 17.170 TL maaş...
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! "Sıkı para politikası devam edecek"
Memura emekliye yüzde 5.30 enflasyon farkı! Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi! Polis, öğretmen meslek meslek 2026 maaş listesi
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde