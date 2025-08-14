CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş eylemi! Aylardır ücretlerini alamayan işçiler başkanın kapısına dayandı

İşçiler eylemde (IHA)

AYLARDIR MAAŞ ÖDENMİYOR

Kent A.Ş. çalışanlarının, son 5 aydır maaşlarını alamadığı, ödemelerin ise taksitle yapılmaya çalışıldığı öğrenildi. Personel A.Ş.'de ise maaşların her ay geç ve parça parça ödendiği, haziran ayı maaşlarının sadece yüzde 75'inin yatırıldığı, kalan yüzde 25'lik kısmın ise hala ödenmediği öğrenildi. Burada görev yapan işçilerin de 1 yıl önce ödenmesi gereken TİS farklarını beklediği öne sürüldü.

PROTESTOLAR DEVAM EDECEK

Eylemlerini sürdüren işçiler, belediye yönetimi tarafından sorunları çözülene kadar protestolarına devam edeceklerini bildirdi.