CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde maaş krizi: Personel iş bıraktı

Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde "maaş" krizi yaşanıyor.
Yandaşlara çekilen konser kıyakları, heykeller ve yandaş kayırmacılığıyla gündem olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ay işçilerin maaşlarını ödeyemedi.
Duruma tepki gösteren belediye çalışanları, şehrin en yoğunnoktalarından biri olan Basmane Meydanı'nda eylem yaptı.
OTOBÜSLER SEFERE ÇIKAMADI
Borç batağındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, çalışanların maaşlarının sadece üçte birini yatıracağını açıklaması işçilerin öfkesini daha da büyük bir boyuta taşıdı. Yaklaşık 20 bin çalışanın maaş krizinden etkilendiği belirtildi. Maaşın yanı sıra geriye dönük ödemeler ve eğitim yardımlarının da yatırılmayacağı duyuruldu.
Krizin etkileri toplu ulaşımda da hissedildi. Belediyeye bağlı otobüsler sefere çıkamadı, şehirde ulaşım durma noktasına geldi. İşçiler, kredi kartı borçlarını ve kiralarını ödeyemediklerini ifade ederek, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Eylem nedeniyle şehirde ulaşım felç oldu, çok sayıda yol trafiğe kapandı.
"HEYKELE VE KONSERE VAR, MAAŞA YOK"
Yaşanan maaş krizine tepki gösteren işçiler, belediyenin kaynaklarını yanlış şekilde yönettiğini söyledi.
Daha önce şehrin dört bir yanına dikilen heykeller ve düzenlenen pahalı konser organizasyonlarıyla eleştirilen belediyenin, işçilerin maaşlarını ödeyememesine tepki yağdı.
Hem işçiler hem vatandaşlar, "Heykele ve konsere para bulan belediye, çalışanların hakkını vermekte neden bu kadar zorlanıyor?" sorusunu sordu.
A Haber muhabiri Sefer Ayçe, alandaki son durumu aktararak şehirde yaşanan kaosun boyutlarına dikkat çekti.
Ayçe, "Bugün şehirde 20 bine yakın işçi maaşlarını alamadıkları için sokaklara döküldü. Otobüsler sefere çıkamadı, trafik durma noktasında. Maaşları yatmayan işçilerin yanında birçok vatandaş ekonomik krizin derin etkilerini hissediyor" ifadelerini kullandı.
BELEDİYE KRİZLE BAŞA ÇIKAMIYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işçi maaşlarını neden yatıramadığına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.
CEMİL TUGAY EYLEMDEKİ İŞÇİLERİ FIRÇALAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay büyük bir skandala imza atmıştı.
İzmir Büyükişehir Belediyesi'ne bağlı halka açık tuvaletlerde temizlik görevlisi olarak çalışan taşeron işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaparken Cemil Tugay işçileri fırçaladı.
Tugay, "Siz bizim işimiz değilsiniz, burada durmayın. Eğer burada durursanız o firmada da çalıştırmam" ifadeleriyle işçileri tehdit etti.