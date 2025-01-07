CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde maaş krizi: Personel iş bıraktı

Duruma tepki gösteren belediye çalışanları, şehrin en yoğunnoktalarından biri olan Basmane Meydanı'nda eylem yaptı.

Yandaşlara çekilen konser kıyakları, heykeller ve yandaş kayırmacılığıyla gündem olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ay işçilerin maaşlarını ödeyemedi.

OTOBÜSLER SEFERE ÇIKAMADI

Borç batağındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, çalışanların maaşlarının sadece üçte birini yatıracağını açıklaması işçilerin öfkesini daha da büyük bir boyuta taşıdı. Yaklaşık 20 bin çalışanın maaş krizinden etkilendiği belirtildi. Maaşın yanı sıra geriye dönük ödemeler ve eğitim yardımlarının da yatırılmayacağı duyuruldu.

Krizin etkileri toplu ulaşımda da hissedildi. Belediyeye bağlı otobüsler sefere çıkamadı, şehirde ulaşım durma noktasına geldi. İşçiler, kredi kartı borçlarını ve kiralarını ödeyemediklerini ifade ederek, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Eylem nedeniyle şehirde ulaşım felç oldu, çok sayıda yol trafiğe kapandı.

"HEYKELE VE KONSERE VAR, MAAŞA YOK"

Yaşanan maaş krizine tepki gösteren işçiler, belediyenin kaynaklarını yanlış şekilde yönettiğini söyledi.