Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'nda yine hakkın ve hakikatin sesi oldu.
Gazze'deki soykırımı anlatan 3 fotoğrafı kürsüden göstererek İsrail'in toplu kıyım politikasını belgeleyen Erdoğan, "Bakın, Tayyip Erdoğan olarak içim yanarak, içim kan ağlayarak söylüyorum: Henüz 2-3 yaşındaki, elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucaklar, bugün, maalesef, Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Dünya liderlerine tarihi bir çağrı yapıp "Gün bugündür. Gazze için insanlık görevinizi yerine getirin" şeklinde konuştu
"ARZ-I MEV'UD" SAFSATASINA DİKKAT ÇEKTİ
Başkan Erdoğan konuşmasının bir kısmında vadedilmiş topraklar safsatasıyla hareketen eden İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanına da yer verdi.
İsrail'in insanlığın müşterek kazanımlarına kastettiğini, Kudüs'ün radikalizmin doğrudan hedefi olduğunu vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR" saplantısıyla hareket eden İsrail hükümeti, yayılmacı bir politikayla bölge barışına ve insanlığın müşterek kazanımlarına kastetmektedir.
Üç semavi dinin kutsal beldesi, insanlığın ortak mirası olan Kudüs'ü Şerif, bu radikalizmin doğrudan hedefi olmaktadır.
Vicdan sahibi Musevileri de rahatsız eden, onların da tasvip etmediği, dahası tüm dünyada ANTİ-SEMİTİZMİ körükleyen bu cinnet hali, artık daha fazla devam edemez.
BAŞKAN ERDOĞAN HAKİKATİ SÖYLEDİ... NETANYAHU AİLESİ KUDURDU
Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki soykırımı anlatan 3 fotoğraf göstermesi ve İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanını "ANTİ-SEMİTİZMİ körükleyen cinnet hali" olarak yorumlaması soykırımın bir numaralı faili Netanyahu Ailesini huzursuz etti.
Gazze kasabı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, X hesabından küstah bir paylaşıma imza attı.
BABASI ASRIN KATİLİ OĞLU MÜFTERİ
Aşırı sağcı komplo teorisyeni Laura Loomer'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını alıntılayan Netanyahu, asrın katili babasını görmezden gelip Türkiye'yi "soykırımcılıkla" suçlamaya kalktı.
Suriye'nin kuzeyinde işgalci olan terör örgütü SDG/YPG'ye arka çıktı, Kıbrıs'taki "iki devlet" hakikatini hiçe sayıp Rum tarafı ve Yunanların maksimalist politikalarına destek verdi.
Netanyahu, "Türkiye Kürtlere soykırım yapıyor ve topraklarını işgal ediyor. Ayrıca, Hristiyan bir AB üyesi olan Kıbrıs'ın yarısını da işgal ediyor. Türk halkı Orta Asya kökenlidir. Anadolu ve Konstantinopolis'in asıl sakinleri, Türkler tarafından soykırıma uğramadan önce Hristiyan Rumlardı. Özgür Kürdistan!" ifadelerinin yer aldığı küstah sözler sarf etti.