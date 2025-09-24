Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi

Gazze kasabı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu



ZAMANE HİTLER - GOEBBELS İKİLİSİ



Asrın katili Netanyahu'nun Hitler'in yolundan gitmesi oğlunun da Hitler'in propaganda ve yalan bakanı Goebbels'in izinde olduğu bir kez daha görüldü.





İsrail'in petrolden tarıma su kaynaklarından jeopolitik konuma Suriye topraklarından faydalanmak istediği bilinen bir gerçek. Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda hareket eden siyonist rejim, PKK/YPG'yi de aparat olarak kullanma niyetinde.



Gazze kasabı Netanyahu'nun 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunup bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıkması unutulmuyor.