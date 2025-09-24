PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi

Başkan Erdoğan'ın BM'de Gazze'deki soykırımı anlatan 3 fotoğraf göstermesi ve İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanını "ANTİ-SEMİTİZMİ körükleyen cinnet hali" olarak yorumlaması Netanyahu Ailesini kudurttu. Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, asrın katili babasını görmezden gelip Türkiye'yi "soykırımcılıkla" suçlamaya kalktı. Suriye'de YPG'ye, Kıbrıs'ta Rumlara destek verdi. Türklerin Anadolu'da ve İstanbul'da "işgalci" olduğunu söyleyecek kadar kantarın topuzunu kaçırdı. "Bibi" canilikte Hitler'i sollarken; küçük Bibi'nin Goebbels'in izinde olduğu görüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'nda yine hakkın ve hakikatin sesi oldu.

Gazze'deki soykırımı anlatan 3 fotoğrafı kürsüden göstererek İsrail'in toplu kıyım politikasını belgeleyen Erdoğan, "Bakın, Tayyip Erdoğan olarak içim yanarak, içim kan ağlayarak söylüyorum: Henüz 2-3 yaşındaki, elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucaklar, bugün, maalesef, Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Dünya liderlerine tarihi bir çağrı yapıp "Gün bugündür. Gazze için insanlık görevinizi yerine getirin" şeklinde konuştu

"ARZ-I MEV'UD" SAFSATASINA DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Erdoğan konuşmasının bir kısmında vadedilmiş topraklar safsatasıyla hareketen eden İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanına da yer verdi.

İsrail'in insanlığın müşterek kazanımlarına kastettiğini, Kudüs'ün radikalizmin doğrudan hedefi olduğunu vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR" saplantısıyla hareket eden İsrail hükümeti, yayılmacı bir politikayla bölge barışına ve insanlığın müşterek kazanımlarına kastetmektedir.

Üç semavi dinin kutsal beldesi, insanlığın ortak mirası olan Kudüs'ü Şerif, bu radikalizmin doğrudan hedefi olmaktadır.
Vicdan sahibi Musevileri de rahatsız eden, onların da tasvip etmediği, dahası tüm dünyada ANTİ-SEMİTİZMİ körükleyen bu cinnet hali, artık daha fazla devam edemez.

BAŞKAN ERDOĞAN HAKİKATİ SÖYLEDİ... NETANYAHU AİLESİ KUDURDU

Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki soykırımı anlatan 3 fotoğraf göstermesi ve İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanını "ANTİ-SEMİTİZMİ körükleyen cinnet hali" olarak yorumlaması soykırımın bir numaralı faili Netanyahu Ailesini huzursuz etti.

Gazze kasabı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, X hesabından küstah bir paylaşıma imza attı.

BABASI ASRIN KATİLİ OĞLU MÜFTERİ

Aşırı sağcı komplo teorisyeni Laura Loomer'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını alıntılayan Netanyahu, asrın katili babasını görmezden gelip Türkiye'yi "soykırımcılıkla" suçlamaya kalktı.

Suriye'nin kuzeyinde işgalci olan terör örgütü SDG/YPG'ye arka çıktı, Kıbrıs'taki "iki devlet" hakikatini hiçe sayıp Rum tarafı ve Yunanların maksimalist politikalarına destek verdi.

Netanyahu, "Türkiye Kürtlere soykırım yapıyor ve topraklarını işgal ediyor. Ayrıca, Hristiyan bir AB üyesi olan Kıbrıs'ın yarısını da işgal ediyor. Türk halkı Orta Asya kökenlidir. Anadolu ve Konstantinopolis'in asıl sakinleri, Türkler tarafından soykırıma uğramadan önce Hristiyan Rumlardı. Özgür Kürdistan!" ifadelerinin yer aldığı küstah sözler sarf etti.

ZAMANE HİTLER - GOEBBELS İKİLİSİ

Asrın katili Netanyahu'nun Hitler'in yolundan gitmesi oğlunun da Hitler'in propaganda ve yalan bakanı Goebbels'in izinde olduğu bir kez daha görüldü.

Derin Amerikanın Suriyede İsrail - PKK ittifakı planı! Hedef Türkiye oyun kirli... kürdistan masalı ve siyonist işgalin perde arkasıDerin Amerikanın Suriyede İsrail - PKK ittifakı planı! Hedef Türkiye oyun kirli... kürdistan masalı ve siyonist işgalin perde arkası



İsrail'in petrolden tarıma su kaynaklarından jeopolitik konuma Suriye topraklarından faydalanmak istediği bilinen bir gerçek. Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda hareket eden siyonist rejim, PKK/YPG'yi de aparat olarak kullanma niyetinde.

Gazze kasabı Netanyahu'nun 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunup bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıkması unutulmuyor.

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı. "Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.

