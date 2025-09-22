Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Amerikan Fox News kanalına konuştu. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirten Başkan Erdoğan, "Bu soykırımın faili (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’dur." dedi. Başkan Erdoğan, Gazze'de ayrıca 125 binden fazla yaralının da olduğunu ve ciddi sayıda yaralıyı tedavi için Türkiye'ye getirdiklerini anlattı. Bir soru üzerine "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini" ifade eden Erdoğan, "Aksine onları bir direniş örgütü olarak görüyorum." dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki soykırımı bitireceğini söylediğini ancak insani dramın hala devam ettiğini hatırlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin, "Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'dur." dedi.

80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, Amerikan Fox News kanalına bir mülakat vererek uluslararası politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Bret Baier'in programına katılarak Türkiye'nin özellikle Gazze'deki soykırım ve Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki politikalarını değerlendirdi.

Erdoğan, sunucunun, "Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur." diye yanıt verdi.

TÜRKİYE OLARAK TAMAMIYLA BU SOYKIRIMIN KARŞISINDAYIZ

"Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız." değerlendirmesini yapan Başkan Erdoğan, Gazze'de ayrıca 125 binden fazla yaralının da olduğunu ve ciddi sayıda yaralıyı tedavi için Türkiye'ye getirdiklerini anlattı.

Başkan Erdoğan, Baier'in, "Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması" konusundaki sorusuna, bu durumun sadece Hamas'ın üzerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirterek, "Öbür tarafta Netanyahu'nun yaptıklarını nasıl bir kenara koyabiliriz?" diye cevap verdi.

İsrail'in Gazze'yi vurmasına ilişkin oradaki durumu gösteren birçok fotoğrafı yaptığı konuşmalarda gösterdiğini kaydeden Erdoğan, "Şunu söyleyebilir miyiz: Hamas, silah bakımından İsrail'den daha güçlüdür diyebilir miyiz? Mümkün değil. İsrail bu silahları 7'den 70'e, kadın, çoluk çocuk, yaşlı demeden acımasızca kullanıyor." şeklinde konuştu.

Gazze'deki insani krizin sona ermesine ilişkin bir soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde 'Gazze savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hayır." değerlendirmesini yaptı.

HAMAS BİR DİRENİŞ ÖRGÜTÜDÜR

Bir soru üzerine "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini" ifade eden Erdoğan, "Aksine onları bir direniş örgütü olarak görüyorum." dedi.

BEYAZ SARAY'DAKİ TRUMP GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, Beyaz Saray'da perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin F-35 sürecinin nasıl gündeme geleceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin daha önce F-35 programının ortağı ve üreticilerinden biri olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin F-35 alımı için 1,4 milyar dolarlık ödeme yaptığını, ancak uçakların teslim edilmediğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ödemesini yaptığı uçakların teslim edilmemesini, "stratejik ortaklığa uygun olmadığını" ve "bu adımın yanlış olduğunu" söyleyerek değerlendirdi.

Erdoğan, Trump'la yapacağı görüşmeden sonra Türkiye'ye F-35'lerin verilmesini bekleyip beklemediği yönündeki bir soruya ise, "Şu anda tekrar bu konuları görüşeceğiz." diye yanıt verdi ve bu görüşmede hem F-35, hem de F-16'larla ilgili son durumu ele alacaklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, iki ülke arasında ticaretin gelişimi konusunda, "Bence çok daha iyi bir konuma geleceğine inanıyorum, özellikle birinci sırada savunma sanayi alanında. Bunun yanında sanayi ve teknoloji alanında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler artacaktır." yorumunu yaptı.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ OLMASINI ASLA ARZU ETMEZDİK"

Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile nitelikli bir ilişkisinin olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Bizim gerek Rusya ile, gerekse Ukrayna ile önemli ilişkilerimiz var. Biz hiçbir zaman bu ülkelerle ayrışık bir anlayış içerisinde olmadık. Biz savaşın olmasını asla arzu etmezdik." dedi.

Savaşın hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya ciddi anlamda kayıplar verdirdiğini ifade eden Erdoğan, savaşın yakın zamanda sona ereceğini düşünmediğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, NATO'nun, aynen Türkiye'nin uyguladığı yaklaşıma benzer bir "modeli" uygulayarak, hem Rusya hem de Ukrayna ile daha barış içerisinde bir modeli uygulayabileceğini belirtti.

Ukrayna'nın finansal açıdan bu savaşı sürdürmesinin zor olduğunu ve Avrupa'nın sonsuza kadar ekonomik yardım yapmaya devam edemeyeceğini ifade eden Başkan Erdoğan, ABD'nin de Kiev'e ne kadar destek olacağının net olmadığını belirtti.

Türkiye'nin NATO üyesi güçlü bir ülke olarak 50 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği'ne (AB) alınmadığını da vurgulayan Erdoğan, bunun haksız bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

