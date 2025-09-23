Bursa İnegöl'de kreşte eğitim gören Berra Dizi (4), 12 Ağustos'ta kreşte düzenlenen çocukların havuza girdiği etkinlikte boğuldu. Hastanede yoğun bakıma alınan küçük kızın kalbi 7. günün sonunda durdu. Berra için dün İnegöl'de yürüyüş düzenlendi. İnegöl Belediyesi eski binası önünde toplanan kalabalık, ellerinde pankartlarla sloganlar atarak kent meydanına kadar yürüdü. Berra'nın babası İsmail Dizi, "Özellikle belirtmek isteriz ki bu bir kaza değil, cinayettir. Bunlar orada kızımızı boğdular. Cinayet işlediler" diye konuştu.
Minik Berra için yürüdüler
