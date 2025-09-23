Malatya'da yaklaşık 1.5 yıldır öksürük şikayeti olan Aysel Türkeş, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Türkeş'i muayene eden doktor Ömer Emre Aşkın, öksürüğünün geçmediğini söyleyen hastanın astım veya KOAH olabileceği düşüncesiyle detaylı tetkikler yaptırdı. Tetkikler sonucunda Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği tespit edildi. Türkeş'in akciğerindeki kabak çekirdeği, bronkoskopi işlemi ile çıkartıldı. İşlem sonrası Türkeş, sağlığına kavuştu.
Kabak çekirdeği 1.5 yılını çaldı!
Malatya'da 1.5 yıldır öksüren Aysel Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği bronkoskopiyle çıkarıldı, sağlığına kavuştu.
Giriş Tarihi: