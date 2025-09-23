Başkan Erdoğan: Elini vicdanına koyan hiç kimse Gazze'deki soykırıma sessiz kalamaz

65 bini aşkın insanın hayatına mal olan Gazze'deki katliam, tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz.
Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekiyor. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez.
Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır. Filistin Devleti davası bugün tüm dünyaya mal olmuştur" dedi.
