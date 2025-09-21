Yerli SMA ilacı yolda

Türkiye, kendi SMA ilacını üretmeye hazırlanıyor. Açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Çanakkale'yi ziyaret eden Bakan Memişoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. "İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak" diyen Bakan Memişoğlu, "Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üretebilen, insanlarına bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz" ifadelerini kullandı. Memişoğlu, ilaçları 2026'da insanlığa ulaştıracaklarını söyledi.